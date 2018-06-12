پیوند فناوری و توپ های جام جهانی عاشقان فوتبال را غافلگیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت آدیداس با همکاری شرکت نرم افزاری بلوبایت، توپ های ویژه مسابقات جام جهانی فوتبال را به یک تراشه ان اف سی مجهز کرده تا طرفداران فوتبال بتوانند با خرید این توپ ها و باز کردن قفل این تراشه ها هر روز با یک محتوای جدید روبرو شده و از دریافت اطلاعات خاص و منحصر به فرد مربوط به این رقابت ها لذت ببرند.

آدیداس بعد از تولید این توپ ها، آنها را در اختیار شرکت نرم افزار لوبایت گذاشته تا تراشه های خاص ان اف سی در آنها نصب شود.

علاقمندان به فوتبال بعد از خرید این توپ ها و فعال کردن تراشه آنها از طریق یک برنامه ویژه تلفن همراه می توانند هر روز بخشی از محتوای ذخیره شده در این تراشه ها را رمزگشایی کرده و از مشاهده و دسترسی به این اطلاعات اختصاصی شگفت زده شوند.

بخشی از این محتوا مربوط به ویژگی های خود این توپ و برخی دیگر از آنها مربوط به مسابقات جام جهانی است. این تراشه به گونه ای طراحی شده که کاربران هر روز با مراجعه به آن از محتوای جدید و منحصر به فردی لذت ببرند.

از جمله محتوای ذخیره شده در این تراشه می توان به ویدئوهای اختصاصی از بازیکنان فوتبال حاضر در جام جهانی، مشاهده تصاویر دیگر کاربران و خریداران این توپ که عکس های خود را با آن به اشتراک گذاشته اند، برخی عکس های اختصاصی و ویژه از حال و هوای جام جهانی و غیره اشاره کرد.

دسترسی به محتواهای مذکور از طریق برنامه تلفن همراه خاص عرضه شده همراه با این توپ صورت می گیرد.

گفتنی است تراشه یادشده تا بدان حد سبک است که نصب آن در درون توپ فوتبال هیچ تغییری در وزن آن ایجاد نمی کند. علاقمندان می توانند با مراجعه به وب سایت آدیداس هر یک از این توپ را با قیمت ۱۲۴ دلار خریداری کنند.