فدک؛ الگوی پیشتاز خدمات سفر در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روزگاری نه‌چندان دور، سفر با قطار تنها یک گزینه بود برای مسافرانی که این وسیله را برای مسافرت انتخاب کرده بودند. امروزه اما با گسترش و توسعه صنعت حمل و نقل و تاثیر غیر قابل انکار و مهم خودرو در زندگی، دیگر قطار تنها وسیله سفرهای طولانی نیست. کشور ما به لحاظ جغرافیایی، راهبردی و وجود خطوط وسیع راه‌آهن، امکانات بالقوه‌ای برای توسعه حمل و نقل ریلی دارد. همراهی با محیط زیست، ایمن بودن و آمار محدود سوانح ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، تقاضا برای سفر از طریق قطارهای مسافری را افزوده است.

بنابراین توجه ویژه به این بخش در اولویت برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور قرار دارد. به روز رسانی ساختار فنی و دکوراتیو واگن‌های مسافری در کنار ارتقای سطح خدمات پذیرایی و مهمانداری، ضامنی در جهت انتخاب مسافران برای سفر از طریق این سامانه است. قطارهای فدک به عنوان اولین قطار پنج ستاره ایرانی، گامی بلند در جهت تعریف استاندارد نوین در صنعت ریلی برداشته و موجبات ایجاد انگیزه در بین همکاران برای بهبود ناوگان و ارائه خدمات با کیفیت به میهمانان فراهم نموده است.

اما اگر بدانیم سفر با قطار نه فقط یک انتخاب بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است شاید بهتر دریابیم چرا کشورهای توسعه‌یافته به سرمایه‌گذاری کلان در صنعت حمل و نقل ریلی روی آورده‌اند. مهترین عوامل، مراقبت از محیط زیست و آلودگی کمتر استفاده از قطار به نسبت هواپیما، دسترس‌پذیری بیشتر و شتاب‌دهنده بودن توسعه و پایداری در صنعت گردشگری است.

قطار ۵ ستاره فدک با تمرکز بر این موارد است که با طراحی مدرن و استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، آغاز به‌کار کرده است. واگن‌های قطارهای فدک، تائیدیه شرکت ProseAb سوئیس، که معتبرترین شرکت ارائه دهنده گواهینامه استاندارد ریلی است، را اخذ کردهو دانش فنی روز دنیا به روش میانبری و ارزان قیمت میسر شده است. تولید واگن‌های فدک، علاوه بر بدعت‌گذاری در صنعت ریلی داخلی، قابلیت رقابت با نمونه‌های اروپایی را نیز دارا می‌باشد.

دو نکته مهم که باعث شد سختی‌ها و دشواری‌های تغییر نگاه جامعه به فرهنگ استفاده از قطار را پشت سر بگذرانیم از این قراراند: نخست، استقبال و رضایت کم‌نظیر مردم از خدمات ما که برای خودمان هم دور از انتظار بوده است. دورازانتظار از این جهت که در برنامه‌ریزی‌هایمان پیش‎‌بینی نمی‌کردیم که طنین صدای متمایز قطار ما به این سرعت شنیده شود و در خاطره‌ها بماند. البته دلیل این استقبال، روشن و هویداست. ارزش محوری ما در مجموعه قطارهای فدک همواره ارائه بهترین خدماتِ در شأن مهمانان عزیز بوده و این استقبال از آنجا که نشان‌دهنده درک عمیق همسفران فدک از اهمیت کیفیت و شکل متفاوت و مدرن خدمات سفر است، موجب خوشنودی و افتخار ما است.

فدک متعهد به ارتقای همیشگی کیفیت خدمات سفر و حفظ آن در حد استانداردهای بهترین و لوکس‌ترین قطارهای روز دنیاست. و دوم، این تجربه موفقیت‌آمیز، مشوق و انگیزه‌ای شد برای سایر همکاران و رقبای ما در صنعت ریلی کشور تا به دنبال قطارهای فدک در مسیر توسعه و رشد کیفی خدمات به مسافران عزیز گام بردارند. به این معنا، به خود می‌بالیم که در راستای توسعه و به‌روزسازی خدمات مسافرتی نقش موتور محرک و پیشتاز را در صنعت ریلی کشور به عهده گرفته‌ایم.

با این حال با توجه به رشد اقتصادی و مدرن شدن وسایل ارتباطی به نظر می‌رسد سفر با قطار برای مسافران، بخصوص مسافرانی که بودجه را در نظر می‌گیرند، به طور فزاینده‌ای جذاب و دل‌پذیر است؛ به علاوه اینکه سفر با یک قطار تمیز و مشاهده منظره­های جالب و زیبا در طول سفر می‌تواند یک تجربه شیرین و منحصربه‌­فرد بسازد.

اگر به سراغ یک قطار با کیفیت خدمات متفاوت برویم، این سفر برای ما بسیار جذاب‌تر خواهد شد. به غیر از موارد ذکر شده، باید به این مورد اشاره کرد که بسیاری از مردم به خاطر داشتن ترس از سفر با هواپیما، سفر با قطار را ترجیح می‌دهند. اما اگر به دنبال دلایل بیشتری برای سفر با قطار هستید، در ادامه با ما همراه باشید:

۱. قطار ایمن‌ترین وسیله: در بین تمامی وسایل نقلیه بین شهری، قطار ایمن‌ترین وسیله است. جدا از برخی حوادثی که از ریزعلی خواجه‌وند تا قطار سمنان یادمان مانده، آنقدر اتفاقات در سیستم ریلی نادر است که هر اتفاقی باعث تعجب و خبرسازی گسترده می‌شود اما خبرهای هر روزه‌ی تصادفات در جاده‌ها دیگر برای همه‌مان عادی شده است.

۲. سازگار با محیط زیست: مصرف انرژی در قطارها نسبت به هواپیما و اتومبیل، بسیار پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است که با محیط زیست دوستی و سازگاری زیادی داشته باشد. انتشار گاز کربن از قطار نیز بسیار کمتر از هواپیما محیط زیست را تخریب می‌کند. قیمت سوخت قطار نیز مناسب‌تر است و همین قیمت پایین سوخت، باعث شده که قطار در کشورهایی با اقتصاد ضعیف نیز محبوب باشد.

۳. استقرار ایستگاه در مرکز شهر: برخلاف فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار معمولا در شهر واقع شده‌اند تا هم دسترسی به آن‌ها ساده‌تر باشد و هم کم‌هزینه‌تر. پس خیلی زودتر به ایستگاه قطار می‌رسید.

۴. خواب در قطار در زمان سفر: اگر تا مقصد مسافت طولانی در پیش دارید و شب نیز در قطار هستید، خیالتان راحت! صندلی‌های قطار به سادگی به تختی راحت تبدیل می‌شوند و می‌توانید شب راحتی را پشت سر بگذارید.

۵. آرامش، سکوت و آسایش: قطار محل مناسب برای نشستن و استراحت کردن است. موردی که بسیار آرامش بخش خواهد بود، خیره شدن از پنجره به مناظر بیرون در سکوت است. همچنین از زمانی که در قطار دارید می‌توانید به خوبی استفاده کنید و آن را صرف خواندن کتاب، مجله و یا بررسی برنامه‌ریزی‌هایتان برای مقصد بکنید. صندلی قطار خیلی بزرگتر از صندلی هواپیماست.

۶. سرگرم کننده: سفر با قطار همیشه لذت بخش بوده است. شاید به این دلیل است که خیلی ها معتقدند: «کوپه‌ آدم مثل خونه آدمه!» در قطارهای پنج ستاره فدک سیستم IPTV پیشرفته نصب شده است که شما می‌توانید فیلم‌ها و آهنگ‌هایی که آنجا ذخیره شده است را ببینید و استراحت کنید و یا حتی موبایل یا لپ تاب خود را از طریق WiFi به این سیستم متصل کرده و فیلم ببینید و به موسیقی گوش فرا دهید.

۷. زمان اندک انتظار در ایستگاه: وقتی با قطار سفر می‌کنید نیازی نیست تا زمان زیادی را در صف‌های طولانی برای چک کردن‌های امنیتی تلف کنید. شما حتی می‌توانید دقایقی قبل از حرکت، اگر قطار جای خالی داشته باشد بلیت تهیه کرده و به سفر بروید. البته پیشنهاد ما این است که حتما از قبل برنامه‌ریزی کنید و بهترین قطار را انتخاب کنید. وقتی وارد ایستگاه‌های تهران، مشهد و قم می‌شوید می‌توانید سراغ گیت اختصاصی فدک را بگیرید تا همکاران تشریفات قطارهای فدک، در نهایت احترام شما را به سمت قطار هدایت کنند.

۸. خانواده محور بودن قطار: سفر با قطار یک گزینه مناسب و تجربه‌ای لذت‌بخش برای خانواده‌های دارای فرزند است که به مسافرت با این وسیله حمل ‌و نقل علاقه‌مند هستند. افراد خانواده می‌توانند یک کوپه را انتخاب کرده و در کنار یکدیگر تا رسیدن به مقصد لحظات خوشی را بگذرانند. مراقبت از کودکان هنگام سفر با انواع قطار نسبت به اتومبیل یا هواپیما راحت‌تر است که این هم یکی دیگر از مزایای قطار نسبت به یک سفر با هواپیما یا اتومبیل است.