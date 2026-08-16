به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات آب شهرستان گرمسار در فرمانداری، با اشاره به اجرای طرحهای جدید برای تأمین کسری آب مورد نیاز منطقه، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت پساب تصفیهخانه گرمسار با حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه خروجی برای مصارف صنعت، فضای سبز و سایر موارد در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حفر چاههای جدید نیز برای کاهش کسری آب شهرستان گرمسار در دستور کار قرار دارد، افزود: در شهرستانهای گرمسار و آرادان، حفر ۱۲ حلقه چاه آب پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به سرمایهگذاری ۸۵ میلیارد تومانی برای اجرای این طرحها، گفت: امیدواریم با حفر چاههای جدید، بخشی از کسری آب شرب این دو شهرستان برطرف شود.
کشاورزیان همچنین با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تجهیز ۱۲ حلقه چاه، اظهار کرد: برای تجهیز این چاهها در گرمسار و آرادان ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجموع این اقدامات میتواند آب شرب مورد نیاز بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تأمین کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان از اجرای سامانه اطلاعات مکانی و احداث نیروگاه خورشیدی تصفیهخانه گرمسار نیز خبر داد و گفت: فاز نخست سامانه اطلاعات مکانی (GIS) تأسیسات و مشترکان تاکنون ۷۸ درصد پیشرفت داشته و امیدواریم این طرح بهزودی تکمیل شود.
کشاورزیان با بیان اینکه دو میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای سامانه اطلاعات مکانی، مدیریت دقیقتر اطلاعات مربوط به شبکه، تأسیسات و مشترکان است.
نظر شما