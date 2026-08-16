مشاهده یک قلاده پلنگ در حاشیه باغات رودافشان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر یکشنبه از مشاهده یک قلاده پلنگ در حاشیه باغات روستای رودافشان از توابع دماوند خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دماوند اظهار کرد: شب گذشته یکی از اهالی روستای رودافشان هنگام حضور در باغات منطقه با یک قلاده پلنگ مواجه شد و پس از مشاهده این گونه ارزشمند، موضوع را به فرمانده پاسگاه محیطبانی رودافشان اطلاع داد.
وی افزود: این شهروند مسئولیتپذیر همچنین موفق شد با تلفن همراه خود تصاویری از پلنگ ثبت کند که برای بررسیهای کارشناسی در اختیار محیطزیست قرار گرفته است.
میرزاکریمی با اشاره به اهمیت حضور پلنگ در زیستگاههای طبیعی منطقه بیان کرد: حضور پلنگ در حاشیه باغات نقش مهمی در کنترل جمعیت گرازها و کاهش خسارات احتمالی به محصولات باغداران و کشاورزان دارد و از اقدام آگاهانه و اطلاعرسانی بهموقع این باغدار دوستدار محیطزیست قدردانی میشود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دماوند تصریح کرد: پلنگ مشاهدهشده در فاصله حدود ۵۰۰ متری پاسگاه محیطبانی رودافشان رؤیت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به بررسیهای کارشناسی و فاصله قابل توجه این محدوده با آبشخوری که پیشتر تصاویر «پلنگ معروف دماوند» در منطقه کوه سفید از طریق دوربینهای تلهای ثبت شده بود، احتمال میرود این مشاهده مربوط به پلنگ دیگری باشد.
میرزاکریمی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی دقیقتر و مستندسازی حضور این گونه ارزشمند، پایش منطقه با استفاده از دوربینهای تلهای و گشتهای مستمر محیطبانان تشدید خواهد شد تا پس از ثبت تصاویر باکیفیت، نسبت به شناسایی و نامگذاری این پلنگ اقدام شود.
نظر شما