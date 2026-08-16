سم آلتمن: دیگر دوره ۴ سال تحصیل در دانشگاه گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازبیزینس اینسایدر، او اخیرا هنگام حضور برنامه ریزی نشده در اجلاسی که توسط کوری لوی ، یک سرمایه گذار ، برگزار شده بود، گفت: تصور می کنم خیلی چیزها یاد گرفتم و اگر ادامه می‌دادم، بازدهی به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد.

او معتقد است دریافت مدرک دانشگاه بیش از اندازه طول می کشد. گذراندن دوسال در دانشگاه استنفورد برای او کافی بوده است.

او هنگام صحبت با اینترن های صنعت فناوری گفت: من به نوعی تصور می کنم جهان طوری تکامل یافته که دوران کالج نباید اینقدر طولانی باشد. وی در ادامه افزود: با این وجود آشنا شدن با آدم‌های مختلف، تا حدی مستقل زندگی کردن و فرصت کار کردن روی پروژه، هنوز هم تجربهٔ خیلی خوبی بود.

این در حالی است که به نوشته وب سایت«نکست وب» هوش مصنوعی دوره کارآموزی تابستانه را از بین می برد.حال آنکه این مکانیسم از مدت ها قبل دانشجویان را به کارمندان تبدیل می کرد. البته این مشکل مختص آمریکا نیست. یک تحقیق در سوئیس نشان داد آگهی های شغلی کمتری برای افراد تازه کار منتشر می شود زیرا اتوماسیون وظایفی که این کارمندان برای انجامشان استخدام می شده است را جذب کرده است.

دیگر توصیه آلتمن نیز در همین راستا بود. او گفت: شما می توانید به تنهایی در یک اتاق با هوش مصنوعی یک استارت آپ کامل را بسازید.