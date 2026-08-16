انحراف پژوپارس در محور گرگان ـ سرخنکلاته ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از امدادرسانی به حادثه انحراف یک دستگاه پژوپارس در محور گرگان ـ سرخنکلاته خبر داد و گفت: این حادثه صبح یکشنبه در محدوده نرسیده به روستای سلطان‌آباد رخ داد و پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در پی اعلام گزارش این حادثه یک تیم عملیاتی از پایگاه واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که پنج نفر از آنان دچار مصدومیت شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط تیم عملیاتی هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، ضمن حفظ آرامش، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.