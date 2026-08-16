آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات فوتسال فرزندان مهر بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات فوتسال فرزندان مهر بهزیستی با حضور مهدی شعبانی رئیس اداره تربیت بدنی سازمان بهزیستی کشور، فرگل صحاف ابراهیمی مدیرکل سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی، لیلا جاویدان سرپرست معاونت امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، محمدتقی پیر بابایی رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با حضور ورزشکاران ۸ تیم از استان های البرز، قزوین، گیلان، زنجان، اردبیل، کردستان، آذربایجان‌ غربی، آذربایجان‌ شرقی ظهر یکشنبه بیست و پنجم مرداد ماه در سالن ورزشی دانشگاه هنر تبریز برگزار شد.

مهدی شعبانی با بیان اینکه این مسابقات قبلا به صورت متمرکز و در استان مازندران پیگیری می شد، افزود: امسال برای دستیابی به چند هدف مهم مسابقات را بصورت منطقه ای برگزار می کنیم یکی کم کردن مسافت ها بین استان ها بوده و دیگری آشنایی با فرهنگ و رسوم هر منطقه و همچنین تقبل میزبانی برای استان های بیشتر که جا دارد از استان آذربایجان شرقی بابت این میزبانی تقدیر و تشکر کنم.

رئیس اداره تربیت بدنی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: سعی کردیم مسابقات را به سمت همگانی تر شدن سوق دهیم و با افتخار جوایز خوبی را به ورزشکاران برتر اهدا خواهیم کرد و به دنبال افزایش رفاقت، کرامت و نشاط اجتماعی هستیم.

شعبانی اظهار کرد: سازمان در سال های گذشته ۱۶ مسابقه کشوری در بخش های مختلف انفرادی و تیمی و همچنین چند رشته ای دختران و پسران برگزار کرده است.

وی همچنین یادآور شد: تا به حال ۲ نفر از ورزشکاران مهر بهزیستی عضو تیم های ملی شده و برای سربلندی نام ایران به میدان رفته اند.

فرگل صحاف ابراهیمی نیز ضمن خوش آمدگویی به مسئولین و ورزشکاران عنوان داشت: این مسابقه بهانه است در واقع دورهم جمع شدیم تا از همدیگر کلی یاد بگیریم و با خاطره ای خوب تبریز را ترک کنیم.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات که مسئولیت پذیری و احترام به حریف، تاب آوری و همدلی می باشد، یادآور شد: شما فرزندان عزیز نگاه امید جامعه هستید و این دور از مسابقات با حضور نمایندگان ۸ استان همجوار به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

مرتضی دیوباد اضافه کرد: این رقابت ها از ساعت ۱۲ امروز در ۲ گروه ۴ تیمی استارت خواهد خود و به مدت سه روز تا سه شنبه بیست و هفتم ماه جاری ادامه خواهد داشت و در نهایت ۲ تیم برتر به مسابقات کشوری که به احتمال زیاد در بابلسر باشد اعزام خواهند شد.

مسئول کمیته فنی مسابقات اذعان داشت: همچنین یک تیم به عنوان حامی محیط زیست و یک ورزشکار به عنوان حامی محیط پاک تجلیل خواهند شد.

دیوباد شعار این مسابقات را بالندگی، نشاط و کرامت عنوان کرده و خاطرنشان کرد: این رقابت ها در رده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال می باشد و

همزمان در دیگر مناطق کشور هم مسابقات در حال برگزاری است.

وی از برنامه های جنبی این رقابت ها به بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی تبریز و بهره مندی از استخر مهر دانشگاه هنر اسلامی اشاره کرد.

گفتنی است، هر تیم متشکل از ۱۳ نفر به ترتیب مربی ورزشی، مربی تربیتی، سرپرست و ۱۰ نفر ورزشکار در این مسابقات رقابت خواهند کرد.