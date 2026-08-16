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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

استقرار ۵ جنگنده اف-۱۶ ترکیه در استونی

استقرار ۵ جنگنده اف-۱۶ ترکیه در استونی

وزارت دفاع ترکیه از استقرار پنج جنگنده اف-۱۶ ترکیه در استونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه خبر داد که در چارچوب ماموریت تقویت‌ شده پلیس هوایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ۵ جنگنده اف-۱۶ و ۷۶ نفر از نیروهای نظامی را در پایگاه هوایی آماری در استونی مستقر کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تعدادی از اعضای نیروی هوایی ترکیه در این پایگاه هوایی مستقر شدند و اعضای نیروهای مسلح ترکیه با قاطعیت به انجام وظایف حساس خود ادامه می‌دهند.

وزارت دفاع ترکیه تاکید کرد که این ۵ جنگنده و ۷۶ تن از اعضای نیروی هوایی، به «امنیت حریم هوایی شرکا» کمک می‌کنند.

کد مطلب 6918227

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