لنگرود نیازمند ایجاد فضاهای کتابخانه ای باتوجه به تراکم جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوری ظهر چهارشنبه در جلسه نشست انجمن کتابخانه های شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه اگر در سطح شهرستان نگاه فرهنگی نسبت به حل مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی وجود نداشته باشد گام های توسعه در این زمینه برداشته نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه در برخی شهرستان این نگاه فرهنگی وجود ندارد.

وضعیت مطلوب کتابخانه های لنگرود

وی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت کتابخانه شهرستان لنگرود مطلوب است، افزود: در برخی از شهرها متاسفانه به دلیل نبود این نگاه فرهنگی با انبوهی از مطالبات و مشکلات مواجه هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه شهرستان لنگرود به دلیل فضای فرهنگی و تاریخی حاکم برآن براساس آمارهای موجود در حوزه کتابخانه ای با استقبال و اشتیاق فرهنگی همراه است، گفت: با وجود شخصیت های ملی همانند شمس لنگرودی داشتن چنین آمار و اشتیاقی نباید دور از انتظار باشد.

نوری با بیان اینکه به دلیل وجود اشتیاق و علاقه مردم لنگرود به استفاده از فضای کتابخانه ای باید زیرساخت های لازم در این حوزه برای آنها فراهم شود، تصریح کرد: برای پاسخگویی به این مطالبات می توانیم در چند بخش عمل کنیم که یک بخش آن در حوزه برنامه ریزی کیفی و کتابخانه ای است که در قالب برنامه مدون پنج ساله توسعه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در این برنامه تلاش شده که همه نقاط قوت و ضعف استان، شهرستان ها و تک تک کتابخانه دیده شود، یادآورشد: در سال جاری نیز در بخش جذب بودجه براساس این برنامه اقدام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه در بخش دیگر تلاش شده که کتابخانه از قالب فضای قدیمی خارج و به یک محل فرهنگی تبدیل شود، افزود: در این راستا برنامه های مختلفی همانند نشست های کتابخوان تخصصی و مدارس، مسابقات کتابخوان به صورت مکتوب و آنلاین، نقاشی و نویسندگی ، معرفی کتاب، جلسات مطالعاتی و جمع خوانی، برگزاری دوره قصه گویی و برپایی نمایشگاه کتاب برگزار می شود.

وی با اشاره به روند روبه رشد کتابخانه های گیلان در حوزه اجرای برنامه های فرهنگی، گفت: در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ از رشد ۴۳ درصدی در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه های گیلان و در نیمه سال دوم سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه با رشد ۵۳ درصدی روبه رو بوده ایم.

لزوم نگاه ویژه به حوزه کتاب و کتابخوانی

نوری در ادامه با بیان اینکه با توجه به وجود چنین فضای فرهنگی در لنگرود باید با نگاه ویژه ای به این شهرستان شود، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود کتابخانه شمس لنگرودی از این نظر در جمع سه کتابخانه برتر و الگو استان قرار گرفته است به همین دلیل هرنوع امکانات مورد نیاز این کتابخانه به آن داده شده تا به یک کتابخانه استاندارد تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان لنگرود، ادامه داد: با توجه به تراکم جمعیتی در این مناطق در صورت واگذاری زمین، اقدامات لازم برای احداث کتابخانه در این منطقه انجام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه شهرستان لنگرود دارای بیش از ۱۴۰ هزار نفر جمعیت است، افزود: از نظر شهرستانی و در حوزه دسترسی به کتابخانه شهرستان لنگرود در جایگاه ۱۵ استان قرار داد.

وی با بیان اینکه این شهرستان در مجموع دارای چهار کتابخانه است، گفت: این تعداد فضای مطالعاتی با جمعیت شهرستان لنگرود همگونی و هماهنگی نداشته و نیازمند ایجاد فضاهای کتابخانه ای بیشتر هستیم.

نوری در ادامه با اشاره به اینکه کمبود فضای کتابخانه به رغم فعالیت های مناسب انجام شده در این حوزه بر روی سایر شاخص ها اثر نامطلوب می گذارد، خاطرنشان کرد: باید در ایجاد فضای جدید با توجه به حمایت ها و همکاری و تعامل موجود در این شهرستان گام برداشته شود.