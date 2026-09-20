زورآوند: هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف است

علی‌محمد زورآوند مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد هوای استان تا پایان هفته عمدتاً صاف خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات، وزش باد و رشد ابر از پدیده‌های قابل انتظار در نقاط مختلف استان خواهد بود و این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان طی امروز و فردا روند کاهشی خواهد داشت و این کاهش دما به‌ویژه در نیمه غربی استان محسوس‌تر خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: پس از کاهش دما در امروز و فردا، از روز سه‌شنبه روند دما در استان تغییر خواهد کرد و میانگین دمای هوا دوباره افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش متوسط دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه خواهد داشت و وضعیت دمایی استان در این روزها نسبت به دو روز پیش از آن افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، آسمان استان تا پایان هفته صاف، گاهی همراه با وزش باد و رشد ابر خواهد بود و نوسان دمایی نیز مطابق این روند ادامه خواهد داشت.