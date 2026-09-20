دیدار سفیر جدید ایران در قزاقستان با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری فرخند سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار، سفیر جدید کشورمان برنامه پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با قزاقستان در عرصه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در آستانه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌های مورد اهتمام طرفین به ویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری، ترانزیت و انرژی تأکید کرد.

صفری پیش از انتصاب به‌عنوان سفیر ایران در قزاقستان، در سمت رئیس اداره اول آسیای جنوبی خدمت کرده است.