صدراعظم آلمان: در انتخابات شکست خوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: نمی‌توان نتیجه انتخابات در ایالت «مکلنبورگ-فورپومرن» را مثبت جلوه داد؛ این نتیجه یک فاجعه به شمار می آید.

صدراعظم آلمان سپس ادامه داد:حزب دموکرات مسیحی (CDU) (به ریاست مرتس) مبارزه کرد، اما در نهایت زیر فشار دوقطبی میان حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) درهم کوبیده شد. ما شاهد وضعیتی هستیم که بیش از حد پیچیده شده است. اقتصاد ما درست در میانه تحولی عمیق قرار دارد و لحن تعاملات میان افراد در جامعه ما، تندتر و آشتی‌ ناپذیرتر شده است.

فریدریش مرتس، افزود: سرانجام اینکه، اعتماد به نهادهای کشورمان رو به افول است و احزاب افراطی چپ و راست فعالانه در حال تضعیف آن هستند. در آلمان و سراسر اروپا، باید درک خود را از آزادی، امنیت روزمره، صلح و همچنین نقاط قوت و ضعف‌مان، به‌طور بنیادین بازنگری کنیم.