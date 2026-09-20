به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه مصرف انرژی استان، مدیریت مصرف را یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: همراهی مردم در صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی ضروری است، اما مسئولیت مدیریت ناترازی نباید تنها بر دوش مردم گذاشته شود و دستگاه‌های اجرایی نیز باید از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

وی افزود: شرایط فعلی حوزه انرژی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خسارت‌های ناشی از جنگ و الگوی مصرف در کشور قرار گرفته و این عوامل موجب ایجاد ناترازی در حوزه برق و گاز شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت همراهی مردم در مدیریت مصرف گفت: تجربه نشان داده است هرگاه شرایط موجود به صورت صادقانه برای مردم تشریح شود، آنها در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف همکاری خواهند کرد؛ بنابراین باید از ظرفیت مردم برای عبور از شرایط موجود استفاده شود.

حبیبی تصریح کرد: در کنار درخواست از مردم برای کاهش مصرف، دستگاه‌های اجرایی نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود سهم خود را در مدیریت ناترازی ایفا کنند و نمی‌توان در زمان بروز کمبود، صرفاً از مردم خواست مصرف برق و گاز را کاهش دهند.

وی شناسایی مشترکان پرمصرف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید واحدهای پرمصرف شناسایی و مطابق ضوابط با آنها برخورد شود تا هزینه مصرف غیرمتعارف برخی مشترکان بر دوش عموم مردم قرار نگیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به خانه‌باغ‌ها و ویلاهایی که در طول هفته مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اما همچنان مصرف انرژی دارند، گفت: این واحدها باید شناسایی و وضعیت مصرف آنها بررسی شود و در صورت ضرورت و طبق مقررات، محدودیت‌های لازم اعمال شود تا محدودیت کمتری متوجه عموم مردم باشد.

حبیبی افزایش ظرفیت تولید انرژی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: هر میزان افزایش تولید می‌تواند در کاهش ناترازی مؤثر باشد؛ بنابراین اگر امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، نباید به حداقل ظرفیت اکتفا کرد و حتی یک مگاوات افزایش تولید نیز در شرایط فعلی اهمیت دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز اظهار کرد: اقدامات ماه‌های اخیر موجب کاهش حدود هشت درصدی هدررفت انرژی برق شده است که قابل تقدیر است، اما این روند باید با جدیت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

استاندار کرمانشاه همچنین درباره ذخیره سوخت دوم نیروگاه‌های استان گفت: گزارش مدیران نیروگاه‌ها درباره ذخایر سوخت امیدوارکننده بوده و نشان می‌دهد برای شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی شده است؛ در این زمینه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید همکاری کنند تا ذخایر اطمینان‌بخشی در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد.

حبیبی بر انجام تعمیرات ضروری نیروگاه‌ها پیش از آغاز فصل سرد تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز به تعمیرات، مدت زمان اجرای آنها باید محدود باشد و اقدامات ضروری تا اوایل آبان انجام شود تا نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف با مشکل مواجه نشوند و امکان فعالیت با تمام ظرفیت فراهم باشد.

وی اجرای طرح «یک روز بدون خودرو» در دستگاه‌های اجرایی استان را از دیگر اقدامات مورد توجه دانست و گفت: این طرح می‌تواند در راستای مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشد و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس یک دسته‌بندی مشخص، یک روز بدون خودرو را در سطح استان اجرا کنند.

استاندار کرمانشاه از تداوم دورکاری ادارات در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: ادامه دورکاری پنجشنبه‌ها علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده نیز مؤثر باشد و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب این طرح، خدمات خود را ادامه خواهند داد.

حبیبی اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و انتظامی شرایط و ضوابط خاص خود را دارند و نحوه اجرای طرح دورکاری در این مجموعه‌ها متفاوت خواهد بود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم درباره وضعیت انرژی تأکید کرد و گفت: برای تبیین دلایل کاهش تولید یا ضرورت مدیریت مصرف باید یک سخنگوی واحد برای کارگروه انرژی استان تعیین شود تا اطلاعات دقیق و هماهنگ را از دستگاه‌های مختلف دریافت و از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

استاندار کرمانشاه افزود: ارائه اطلاعات متفاوت و چندگویی می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی شود؛ بنابراین سخنگوی کارگروه باید به موضوعات مسلط باشد و اطلاعات مورد نیاز را به شکل منسجم در اختیار مردم قرار دهد.

حبیبی همچنین بر پایش انشعابات غیرمجاز و شناسایی ماینرهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه تعداد انشعاب غیرمجاز، ماینر غیرمجاز و واحدهای راکد اما پرمصرف در استان وجود دارد و برای شناسایی و برخورد قانونی با این موارد، هماهنگی میان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی انجام شود.

وی توسعه انرژی خورشیدی را از دیگر راهکارهای مدیریت ناترازی دانست و تصریح کرد: طرح‌های مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان در حال اجراست و واحدهای صنعتی بزرگ از جمله پتروشیمی، کارخانه سیمان و پلیمر نیز در این حوزه اقداماتی انجام داده‌اند.

استاندار کرمانشاه خواستار تجمیع اطلاعات طرح‌های خورشیدی و تسریع در روند اجرای آنها شد و افزود: باید روند اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال شود تا ظرفیت‌های جدید انرژی خورشیدی هرچه سریع‌تر وارد مدار شده و به تأمین انرژی استان کمک کند.

حبیبی بر استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: دستورالعمل‌های دولت و وزارت نیرو در این زمینه باید با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بررسی شود تا دستگاه‌هایی که توان و امکان اجرای این طرح‌ها را دارند، از ظرفیت موجود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی تسهیلاتی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری نیز پیش‌بینی شده است که باید هماهنگی‌های لازم برای عملیاتی شدن سریع‌تر آنها انجام شود.

استاندار کرمانشاه در پایان بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی تأکید کرد و افزود: مردم باید در جریان اقداماتی همچون افزایش تولید، ذخیره‌سازی سوخت، توسعه انرژی خورشیدی، اجرای دورکاری و برنامه‌های مدیریت مصرف قرار گیرند و در مواردی که کمبود یا محدودیتی وجود دارد نیز دلایل آن به صورت شفاف برای مردم تشریح شود.