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۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۳

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

حرکت جنجالی خواننده مراسم افتتاحیه جام جهانی

حرکت جنجالی خواننده مراسم افتتاحیه جام جهانی

خواننده مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حرکت عجیبی داشت که تماشاگران تلویزیونی را به واکنش واداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال عربستان و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در اولین دیدار جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه لوژینکی به مصاف هم رفته اند.

پیش از شروع این بازی، مراسم افتتاحیه با شکوهی در این ورزشگاه برگزار شد که برنامه های متنوعی برای این مراسم در نظر گرفته شده بود.

رابی ویلیامز خواننده سرشناس بریتانیایی در مراسم افتتاحیه چند قطعه اجرا کرد ولی در خلال یکی از این اجراهایش، رو به دوربین تلویزیونی حرکتی عجیب که در حالت عادی مضمون غیراخلاقی دارد را انجام داد. این حرکت واکنش گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.

در این مراسم همچنین اینفانتینو رئیس فیفا و پوتین رئیس جمهور روسیه صحبتهایی را ایراد کردند.

کد مطلب 4321354

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