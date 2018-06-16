وحدت تاکتیکی رمز موفقیت ایران بود/رویایی فکر نکنیم

محمد خرمگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی یک بر صفر ایران برابر مراکش گفت: در ۲۰ دقیقه ابتدایی نتوانستیم بازی خوبی ارائه کنیم. جو ورزشگاه شرایط جام جهانی کاملا بر بازیکنان ما مسلط شده بود و آنها نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اما رفته رفته بازیکنان ما خود را باز یافتند و آرام آرام بر بازی مسلط شده و حتی در نیمه ابتدایی آن می توانستیم به گل دست پیدا کنیم که با بدشانسی موقعیت مان از دست رفت. البته باید بپذیریم مراکش هم عملکرد قابل قبولی داشت و آنها هم به دنبال این بودند تا بتوانند در همان ۲۰ دقیقه به گل دست پیدا کرده و پیروزی را از آن خود کنند.

بازیکن پیشین تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم رویایی فکر نکنید اما اعتقاد دارم اگر بازیکنان به صحبت های کی روش گوش داده و نکات فنی او را در زمین پیاده کنند می توانیم مقابل اسپانیا هم عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم.

خرمگاه در پاسخ به این پرسش که بهترین بازیکن ایران در دیدار برابر مراکش چه کسی بود، گفت: اعتقاد دارم وحدت تاکتیکی و تیمی باعث موفقیت ما شد و از این حیث همه بازیکنان جزو بهترین ها خواهند بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کردید ایران بتواند مراکش را شکست دهد، گفت: من قبلا هم گفته بودم که کی روش برای ثانیه های بازی برنامه ریزی دارد و می داند در زمین چطور مقابل حریفان بازیکنانش را آماده بازی کند . دیدیم که در ثانیه های پایانی فشار زیاد تیم ملی بر روی تیم مراکش و خستگی بازیکن حریف باعث شد تا دروازه تیم خودشان را باز کنند.

بازیکن پیشین تیم ملی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا این پیروزی باعث خواهد شد که بازیکنان ما دچار غرور شوند، گفت: کی روش سرمربی باتجربه و پخته ای است و مطمئنا به گونه ای با بازیکنان رفتار می کند که دچار غرور نشده و تنها خود را آماده دیدار برابر اسپانیا کنند.