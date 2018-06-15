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۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از روسیه؛

گلایه‌های کی‌روش بعد از برد تیم ملی فوتبال

گلایه‌های کی‌روش بعد از برد تیم ملی فوتبال

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تشکر از رئیس جمهور کشورمان، از افرادی که به دنبال لطمه زدن به تیمش بوده‌اند انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی ایران برابر مراکش در اولین دیدار از مرحله مقدماتی گروه B جام‌جهانی گفت: مراتب تقدیر و تشکر خود را از رئیس‌جمهور ایران ابراز می‌کنم و ممنون هستم که از ما حمایت کردند.

وی تأکید کرد: این پیروزی را به حامیان واقعی تیم ملی تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم، چون حمایت خوبی از تیم ملی کردند و احترام زیادی برای لطفی که رئیس‌جمهور در قبال ما داشتند، دارم.

سرمربی تیم ملی اظهار داشت: متأسفانه رئیس فدراسیون فوتبال به خاطر مشکلات جسمی که داشت و سلامتش نتوانست در اینجا حضور داشته باشد، ما همه به فکر ایشان بودیم و برای وی آرزوی سلامتی داریم.

کی‌روشخاطرنشان کرد: متأسفانه همه می‌دانند که برخی‌ها نه تنها از تیم ملی حمایت نکردند، بلکه به دنبال ضربه و لطمه زدن هم به تیم ملی بودند. دستاوردمان بزرگ ولی دریافتی ما کم بوده است. حتی بعضی افراد گاهی به ما احترام هم نمی گذارند.

کد مطلب 4321876

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