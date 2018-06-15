به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی ایران برابر مراکش در اولین دیدار از مرحله مقدماتی گروه B جام‌جهانی گفت: مراتب تقدیر و تشکر خود را از رئیس‌جمهور ایران ابراز می‌کنم و ممنون هستم که از ما حمایت کردند.

وی تأکید کرد: این پیروزی را به حامیان واقعی تیم ملی تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم، چون حمایت خوبی از تیم ملی کردند و احترام زیادی برای لطفی که رئیس‌جمهور در قبال ما داشتند، دارم.

سرمربی تیم ملی اظهار داشت: متأسفانه رئیس فدراسیون فوتبال به خاطر مشکلات جسمی که داشت و سلامتش نتوانست در اینجا حضور داشته باشد، ما همه به فکر ایشان بودیم و برای وی آرزوی سلامتی داریم.

کی‌روشخاطرنشان کرد: متأسفانه همه می‌دانند که برخی‌ها نه تنها از تیم ملی حمایت نکردند، بلکه به دنبال ضربه و لطمه زدن هم به تیم ملی بودند. دستاوردمان بزرگ ولی دریافتی ما کم بوده است. حتی بعضی افراد گاهی به ما احترام هم نمی گذارند.