به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و ایتالیا با موضوع «بررسی راهکارهای برونرفت از افراطگرایی دینی ـ اسلامهراسی» طی روز دوشنبه (۲۸ خردادماه) با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در رُم و مشارکت مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی و بنیاد دائرهالمعارف ترهکانی در محل این بنیاد برگزار میشود.
در این دور از گفتوگوها که با پیام ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز میشود، فرهیختگان و کارشناسان این سازمان، دانشگاهها و مراکز علمی ایران به همراه صاحبنظران و اساتید بنیاد دائرهالمعارف ترهکانی و دانشگاههای ایتالیا به گفتوگو خواهند پرداخت.
بنابر اعلام این خبر، دومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و اروپا با موضوع «نقش هنر در گسترش تعامل و همکاریهای علمی و فرهنگی» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان و با مشارکت دانشگاه تهران و دایرهالمعارف ترهکانی در محل «باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران»، برگزار شد.
نظر شما