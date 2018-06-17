۳۰درصد مهارت آموزان، فارغ التحصیل دانشگاه هستند

رضا باجولوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم بسیار پایین آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای در سبد خانوار گفت: خانواده‌ها باید بپذیرند اگر فرزندانشان از سنین پایین نسبت به کسب و آموزش مهارت‌های فنی اقدام کنند در سن ورود به بازار کار قطعا ناتوان نیستند و می توانند از بیکاری رهایی یابند، اما متاسفانه همچنان در خانواده‌ها فرهنگ مدرک گرایی بر کسب مهارت‌های فنی و حرفه ای غلبه دارد.

وی با بیان اینکه مدرک گرایی با انگیزه استخدام در دستگاه‌های دولتی، مربوط به دورانی است که نیاز کشور به کارمند زیاد بود و ظرفیت جذب در دستگاه‌ها بالا بود، با تاکید بر لزوم تغییر این نگرش افزود: دوران استخدام و جذب نیروی کار با حجم بالا در دولت به پایان رسیده و امروز اشتغال با استخدام ایجاد نخواهد شد. بنابراین آنچه که در وهله نخست باید برای افزایش اشتغال پذیری بازار کار اتفاق بیفتد نهادینه کردن فرهنگ کسب مهارت در بین جوانان است و خانواده ها باید تقویت مهارت های فنی و حرفه ای فرزندان خود را جدی بگیرند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با تاکید بر اینکه امروز دیگر مدارک دانشگاهی فارغ التحصیلان، بدون داشتن مهارت نمی تواند تضمین کننده اشتغال آنها باشد، ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده ۳۰ درصد از مهارت آموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

باجولوند گفت: بر اساس خوداظهاری این فارغ التحصیلان، در مراکز آموزش عالی مهارت های مورد نیاز بازار کار مانند کیفیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای ارائه نمی شود و در این شرایط فارغ التحصیلان مهارت های ورود به بازار کار را ندارند.

وی افزود: با هدف تقویت آموزش های مهارتی فارغ التحصیلان، از سال گذشته طرح تاسیس مراکز جوار دانشگاه در دستور کار مشترک وزارت کار و وزارت علوم قرار گرفت تا جنب برخی از مراکز آموزش عالی مراکز ارائه آموزش های فنی و حرفه ای برای دانشجویان تاسیس شود که سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمینه تجهیز این مراکز، تدوین استانداردها و تامین مربیان حمایت می کند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای، همچنین با بیان اینکه اهمیت مهارت آموزی از سنین کودکی به همان اندازه مهم است که آموزش‌های متفرقه در کنار تحصیل از سنین پایین مورد توجه والدین قرار می گیرد، با اشاره به آغاز طرح «ایران مهارت» از سال گذشته گفت: با تفاهم نامه وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش در قالب این طرح، مهارت آموزی در محیط های آموزشی و مدارس مورد توجه قرار گرفته است تا فرهنگ کسب مهارت در بین دانش آموزان تقویت شود.

باجولوند افزود: طرح ایران مهارت به تازگی اجرا شده و فعلا در مرحله پایلوت قرار دارد اما اجرای اجباری این طرح در آینده به منظور ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان به عنوان یک پیشنهاد در دستور کار قرار دارد تا توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش های رسمی در کشور اجرا شود.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد: وقتی از مقطع تحصیلی ابتدایی دانش آموز با مهارت های فنی و حرفه ای آشنا شود به فعالیت های فنی گرایش پیدا می کند و به این صورت به تدریج می توان از تمایل به رشته های اشباع شده در بازار کار جلوگیری کرد.