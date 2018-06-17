مهمترین رویداد فوتبالی جهان را از رادیو نمایش دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش درباره پخش برنامه «جام بیست و یکم» ویژه جام جهانی فوتبال گفت: اوایل پاییز سال ۹۶ با توجه به اهمیت حضور رسانه ای در مهمترین رویداد فوتبالی جهان که توجه جمع کثیری از مردم دنیا را به همراه خواهد داشت، گروه دانش و هنر رادیو نمایش همکاری خود را با تعدادی از نمایشنامه نویسان که تجربه نوشتاری در نگارش این گونه نمایشی را دارند، آغاز کرد.

وی توضیح داد: به منظور انسجام در پرداخت و از طرفی پرهیز از نگاه کلیشه ای و موضوعات متشابه، نویسندگی این مجموعه به صورت یک پروژه به جمعی از نویسندگان نمایش های رادیویی واگذار شد تا به صورت تیمی این پروژه را به انجام برسانند. در جلسات بعدی طرح های ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به ۳۲ ایده و خلاصه داستان برای تولید یک مجموعه ۳۲ قسمتی رسیدیم.

بناساز ادامه داد: داستان هر قسمت این مجموعه با نگاهی به زندگی یکی از ستاره های مطرح تیم های صعود کننده به جام جهانی ۲۰۱۸ و یا اتفاقات و حواشی پیرامون این تیم ها پیش می رود.

علاقه مندان می توانند این مجموعه را علاوه بر رادیو نمایش از رادیو ورزش و رادیو صبا نیز دنبال کنند.