پیش تولید فصل سوم «شما که غریبه نیستید»/ سراغ سلبریتی ها نرفتیم

مسعود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» که از شبکه افق پخش می شود، بیان کرد: من و امیراطهر سهیلی کارگردانی فصل دوم «شما که غریبه نیستید» را بر عهده داریم که در ۱۳ قسمت ساخته می شود.

وی با اشاره به توضیحاتی درباره این مستند ادامه داد: با توجه به شرایط امروز جامعه، نسل جوان و جدید دنبال الگوهایی برای یافتن راه و رسم زندگی هستند. جوانان به دنبال یافتن سبک زندگی هستند که آنها را آرام کند و باید به دنبال تجربیات کسانی بروند که این مسیرها را پیموده اند. وقتی به تجربیات دیگران نگاه کنید درس و عبرت می گیرید و ما برای به تصویرکشیدن این عبرت ها سراغ افراد شاخص جامعه رفتیم.

زارعیان با اشاره به جزییات سوژه های این مستند اظهار کرد: ما برای به تصویر کشیدن این سبک زندگی سراغ قشرهای مختلفی از جمله ورزشکاران، روحانیون، هنرمندان و... رفتیم. اینها ناگفتنی ها و ناشنیدنی هایی دارند که ما آنها را به تصویر می کشیم و به این ترتیب نگاهی غیررسمی به زندگی آنها داریم.

این طلبه و مستندساز درباره این تجربیات بیان کرد: در زندگی هر یک از این سوژه ها نکات بکر و تجربیاتی را می توان کسب کرد که برای مخاطب مفید باشد.

زارعیان با اشاره به اینکه عمدا سراغ سلبریتی ها نرفته اند، گفت: ما همیشه در چنین مستندهایی سراغ افراد سلبریتی رفته ایم و این بار تلاش ما بر این بود که سراغ سوژه هایی برویم که چندان سلبریتی نیستند. ما آنقدر از سوپراستارها می گوییم که مردم هم به نوعی دچار چشم و هم چشمی و ایده آل گرایی های کاذب می شوند.

این مستندساز بیان کرد: «شما که غریبه نیستید» حرف های مهمی دارد که ما خواستیم این سخنان و دغدغه ها را در قالب مصاحبه با افرادی که مخاطب آنها را می شناسد بیان کنیم و به طور مثال در حوزه موسیقی سراغ عثمان محمدپرست رفتیم و یا در عرصه تصویر سراغ بازیگرانی مثل علی سیلمانی و یا مهران رجبی رفتیم.

وی در پایان بیان کرد: تاکنون حدود ۱۰ قسمت از این مستند پخش شده و ۳ قسمت دیگر باقی مانده است و ما در تلاشیم تا پیش تولید فصل سوم را نیز شروع کنیم. امروز یکشنبه ۲۷ خرداد یک قسمت از این مجموعه با حضور علی سلیمانی ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می شود که بازپخش آن ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۶:۳۰ فردا دوشنبه ۲۸ خرداد است.