به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری لرستان در سخنانی با بیان اینکه با توجه به جاذبه ها و ظرفیت های لرستان نگاه و جهت گیری این کارگروه باید به سمتی باشد که برای گردشگری چهارفصل در استان برنامه ریزی داشته باشیم اظهار داشت: گردشگری یک جریان سیال بوده و هر گاه با مانعی برخورد کند مسیر خود را عوض می کند.

وی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی و سهل انگاری عمدی یا غیر عمدی تبعاتی را بر جای می گذارد که سالیان سال استمرار داشته و بر استان هزینه تحمیل می کند عنوان کرد: باید زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار دورود با تاکید بر اینکه برای ظرفیت های خاص گردشگری استان مانند قلعه فلک الافلاک، دریاچه گهر، آبشارها و ... دستور کار مشخص داشته باشند و یک نفر نیز متولی پیگیری مصوبات هر کدام از آنها باشد افزود: خیلی از مصوبات اجرایی نمی شود.