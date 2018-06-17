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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

فرماندار دورود:

بسیاری از مصوبات کارگروه گردشگری لرستان عملیاتی نمی‌شوند

بسیاری از مصوبات کارگروه گردشگری لرستان عملیاتی نمی‌شوند

خرم‌آباد- فرماندار دورود گفت: بسیاری از مصوبات کارگروه گردشگری لرستان عملیاتی نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری لرستان در سخنانی با بیان اینکه با توجه به جاذبه ها و ظرفیت های لرستان نگاه و جهت گیری این کارگروه باید به سمتی باشد که برای گردشگری چهارفصل در استان برنامه ریزی داشته باشیم اظهار داشت: گردشگری یک جریان سیال بوده و هر گاه با مانعی برخورد کند مسیر خود را عوض می کند.

وی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی و سهل انگاری عمدی یا غیر عمدی تبعاتی را بر جای می گذارد که سالیان سال استمرار داشته و بر استان هزینه تحمیل می کند عنوان کرد: باید زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار دورود با تاکید بر اینکه برای ظرفیت های خاص گردشگری استان مانند قلعه فلک الافلاک، دریاچه گهر، آبشارها و ... دستور کار مشخص داشته باشند و یک نفر نیز متولی پیگیری مصوبات هر کدام از آنها باشد افزود: خیلی از مصوبات اجرایی نمی شود.

کد مطلب 4323028

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