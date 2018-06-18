ایسکو: برای پیروزی مقابل ایران باید در دقایق نخست گل بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه این هفته در دومین دیدار خود در جام جهانی روسیه به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در ورزشگاه شهر کازان برگزار می شود.

ایسکو هافبک تیم ملی فوتبال اسپانیا امروز در جمع خبرنگاران اسپانیایی حاضر شد و درباره شرایط این تیم گفتگو کرد.

به گزارش مارکا، ایسکو درباره تساوی اسپانیا با پرتغال در دیدار نخست گفت: ما فرصت های کمی به پرتغال دادیم. در نهایت آنها با پنالتی و یک ضربه کاشته تفاوت را ایجاد کردند. ما خوب بازی کردیم بخصوص در نیمه دوم.

هافبک اسپانیا با تاکید بر اینکه الان زمان جشن گرفتن نیست، یادآور شد: بازی بسیار مهمی پیش رو داریم و باید روی این مسابقه (بازی با ایران) متمرکز شویم.

ایسکو در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: ما تلاش می کنیم در دقایق نخست به ایران گل بزنیم. باید با سبک مخصوص خودمان بازی کنیم، لمس توپ، پاسکاری و مالکیت توپ. شانس برایمان ایجاد می شود. امیدوارم بتوانیم زود (به ایران) گل بزنیم.