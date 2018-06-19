ائتلاف آمریکا: مسئول درآمدزایی داعش کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ائتلاف ادعایی آمریکا در سوریه روز سه شنبه اعلام کرد که ماه گذشته فردی که اداره شبکه نفت و گاز داعش را برعهده داشت به همراه سه عضو دیگر این گروه تروریستی در حمله این ائتلاف کشته شدند که در نتیجه آن، اداره امور مالی داعش با اختلال مواجه شده است.

ائتلاف ادعایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «مرگ این افراد (وابسته به داعش) توانایی این گروه تروریستی برای تأمین بودجه عملیاتها در عراق و سوریه...توان مالی برای پرداخت دستمزد به ستیزه جویان، تهیه و تحویل تسلیحات و پشتیبانی تجهیزات را کاهش خواهد داد».

این ائتلاف همچنین اعلام کرد که «ابوخطاب العراقی» و سه تن دیگر از اعضای گروه تروریستی داعش را در روز ۲۶ ماه می در «دره رودخانه فرات میانه» به هلاکت رسانده است.

شایان ذکر است، العراقی «با فروش قاچاقی نفت و گاز، روند درآمدزایی این گروه تروریستی را مدیریت می کرد».

گفتنی است که ائتلاف آمریکا در سوریه با ادعای نبرد علیه داعش، از نیروی هوایی و نیروهای ویژه خود برای پشتیبانی از «نیروهای دموکراتیک سوریه»- ائتلافی از معارضان کُرد و عرب- بهره می گیرد.