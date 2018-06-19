  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۴۶

ائتلاف آمریکا: مسئول درآمدزایی داعش کشته شد

ائتلاف آمریکا: مسئول درآمدزایی داعش کشته شد

ائتلاف ادعایی آمریکا در سوریه اعلام کرد که در پی حمله ماه گذشته این ائتلاف و هلاکت فردی که اداره شبکه نفت و گاز داعش را برعهده داشت، امور مالی این گروه تروریستی با مشکل مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ائتلاف ادعایی آمریکا در سوریه روز سه شنبه اعلام کرد که ماه گذشته فردی که اداره شبکه نفت و گاز داعش را برعهده داشت به همراه سه عضو دیگر این گروه تروریستی در حمله این ائتلاف کشته شدند که در نتیجه آن، اداره امور مالی داعش با اختلال مواجه شده است.

ائتلاف ادعایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «مرگ این افراد (وابسته به داعش) توانایی این گروه تروریستی برای تأمین بودجه عملیاتها در عراق و سوریه...توان مالی برای پرداخت دستمزد به ستیزه جویان، تهیه و تحویل تسلیحات و پشتیبانی تجهیزات را کاهش خواهد داد».

این ائتلاف همچنین اعلام کرد که «ابوخطاب العراقی» و سه تن دیگر از اعضای گروه تروریستی داعش را در روز ۲۶ ماه می در «دره رودخانه فرات میانه» به هلاکت رسانده است.

شایان ذکر است، العراقی «با فروش قاچاقی نفت و گاز، روند درآمدزایی این گروه تروریستی را مدیریت می کرد».

گفتنی است که ائتلاف آمریکا در سوریه با ادعای نبرد علیه داعش، از نیروی هوایی و نیروهای ویژه خود برای پشتیبانی از «نیروهای دموکراتیک سوریه»- ائتلافی از معارضان کُرد و عرب- بهره می گیرد.

کد مطلب 4325381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها