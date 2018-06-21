۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد:

اطلاع رسانی خدمات دستگاه قضایی به مردم

مشهد-رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت:باید خدمات دستگاه قضا برای مردم به خوبی تبیین و اطلاع رسانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری صبح پنج شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: اطلاع رسانی از خدمات ارائه شده توسط دستگاه قضایی در تمامی ایام سال و بویژه در هفته قوه قضائیه باید به شکل مطلوبی صورت پذیرد.

وی افزود: یاد وخاطره شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قوه قضائیه و معمار دستگاه قضایی شهیدمظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران باوفایش باید امسال به طور ویژه گرامی داشته شود و  ایام هفته بزرگداشت قوه قضائی فرصت  مناسبی برای بازگو کردن و ارائه بخشی از خدمات انجام شده دردستگاه قضایی به افکار عمومی است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین ویژگی های شهید مظلوم  آیت الله دکتربهشتی ژرف بینی و آینده نگری وی به ویژه در تلفیق قوانین عرفی و مبانی شرعی بود.

مظفری ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و به ویژه سالهای اخیرمبنی بر امید بخشی به مردم، این نکتهبسیار مهم در زمینه اطلاع رسانی باید در عین صحت و دقت در گفتارمورد توجه مسئولان محترم قضایی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: علی رغم  کمبود نیروی انسانی در مجموعه قضایی به ویژه در بخش اداری و با وجود ورود بیش از یک و نیم میلیون پرونده به دادگستری استان با تلاش و کار مضاعف همکاران محترم قضایی و اداری شاهد ارائه حجم مطلوبی از خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان محترم بودیم و انشاء الله در سال جاری نیز با مد نظر قرار دادن سیاستهایتوسعه قضایی این روند مثبت استمرار خواهد یافت.

