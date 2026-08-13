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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

برای امام رضایی بودن باید در مسیر بندگی خدا گام برداشت

برای امام رضایی بودن باید در مسیر بندگی خدا گام برداشت

امام جمعه یاسوج گفت: برای امام رضایی بودن باید در مسیر بندگی خدا گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی عصر پنجشنبه در جمع عزاداران رضوی در آبشار یاسوج با اشاره به جایگاه امام رضا(ع) در نظام آفرینش اظهار کرد: همه موجودات و نظام آفرینش در پرتو عنایات الهی و هدایت ائمه اطهار(ع) قرار دارند و امام همچون خورشید بر همه عالم می‌تابد و مانند باران، رحمتش شامل همگان می‌شود.

وی افزود: مردم از درک حقیقت و جایگاه امام عاجزند، اما ائمه اطهار(ع) معیارهایی برای شناخت بندگان خوب خدا بیان کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین این معیارها، استغفار و بازگشت انسان پس از ارتکاب گناه است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت هوشیاری مؤمنان در برابر گناه گفت: انسان مؤمن احکام الهی را می‌شناسد و می‌داند نماز، روزه، زکات و خمس واجب است و شراب‌خواری، بی‌حیایی و بی‌حجابی حرام است؛ بنابراین اگر دچار لغزش شد، باید سریع بیدار شود، استغفار کند و به مسیر الهی بازگردد.

وی نماز و حجاب را از مهم‌ترین مسائل مورد تأکید در مکتب اهل بیت(ع) دانست و بیان کرد: اگر می‌خواهیم امام رضایی باشیم و مشمول عنایات امام رضا(ع) در دنیا و آخرت قرار بگیریم، باید معنویت، اخلاق، تدین و تکالیف شرعی را رعایت کنیم و اهل نماز باشیم.

آیت الله حسینی ادامه داد: بی‌حجابی، بی‌حیایی، قماربازی و شراب‌خواری از گناهانی هستند که با مکتب اهل بیت(ع) سازگاری ندارند و امام رضا(ع) برای تأیید گناه نیامده، بلکه آمده است انسان و جامعه را از گناه و معصیت پاک کند.

وی با اشاره به حوادث تاریخ اسلام گفت: یکی از عوامل شهادت امام حسین(ع)، امیرالمؤمنین(ع) و شکست امام حسن(ع)، فاصله گرفتن مردم از دین، حیا، پاکی و ارزش‌های الهی بود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه امروز نیز تقابل جبهه حق و باطل ادامه دارد، افزود: امروز یک جبهه، جبهه امام رضایی و جبهه اسلام و نظام جمهوری اسلامی است و در مقابل آن جبهه استکبار، صهیونیسم و دشمنان اسلام قرار دارند.

وی تصریح کرد: دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ، موشک، ترور و کودتا نمی‌توانند ملت ایران و جریان مقاومت را از پای درآورند و به همین دلیل ترویج فساد، فحشا، ولنگاری، بی‌حیایی و بی‌حجابی را دنبال می‌کنند.

آیت الله حسینی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با تضعیف بنیان‌های اخلاقی و دینی، جامعه را از درون دچار آسیب کند؛ از این رو حفظ ایمان، نماز، حجاب، حیا و اخلاق از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با این توطئه است.

وی با تأکید بر ضرورت توبه و بازگشت به مسیر دین گفت: کسانی که حجاب را کنار گذاشته‌اند باید به حجاب و حیا بازگردند، کسانی که نماز نمی‌خوانند باید به نماز برگردند و کسانی که روزه را ترک کرده‌اند، مسیر روزه‌داری را در پیش بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اگر می‌خواهیم به امام رضا(ع) نزدیک شویم، باید ببینیم واجبات شرع مقدس چیست و به آن عمل کنیم؛ چراکه محبت واقعی به اهل بیت(ع) تنها در زبان نیست و باید در رفتار، اخلاق و سبک زندگی انسان نیز نمود پیدا کند.

وی در پایان گفت: امام رضا(ع) با گناه و معصیت نسبتی ندارد و مکتب آن حضرت، مکتب پاکی، معنویت، اخلاق و بندگی خدا است.

کد مطلب 6915832

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