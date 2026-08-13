سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز وقوع یک فقره تصادف رانندگی در جاده ترانزیتی و پرتردد دامنه - خوانسار به مراکز امدادی گزارش شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی پلیس راه و نیروهای امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با تشریح جزئیات این سانحه دلخراش افزود: در این حادثه، یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه وانت نیسان به صورت رخبهرخ برخورد کردند که متأسفانه شدت این تصادف به حدی بود که هر دو خودرو بلافاصله دچار حریق گسترده شدند.
سرهنگ میرزایی با بیان اینکه در این حادثه هر دو راننده و دو سرنشین خودروها در دم جان باختند، افزود: با وجود حضور سریع عوامل امدادی و انتظامی در محل، متأسفانه به دلیل گستردگی آتشسوزی ناشی از تصادف، امکان نجات سرنشینان فراهم نشد و تمامی سرنشینان جان باختند.
وی در خصوص علت بروز این فاجعه جادهای خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی دقیق صحنه تصادف و آثار بهجا مانده، علت اصلی این واقعه را «تجاوز به چپ» راننده خودروی وانت پیکان اعلام کردند که منجر به مسدود شدن مسیر و برخورد مستقیم با خودروی مقابل شده است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، خطاب به رانندگان و کاربران جادهای هشدار داد: با توجه به عرض محور دامنه - خوانسار و تردد بالای خودروهای سنگین و سبک، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه پرهیز از سبقت و انحراف به چپ غیرمجاز، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی تأکید کرد: از رانندگان تقاضا داریم با صبر و حوصله و رعایت کامل مقررات رانندگی کنند تا شاهد بروز چنین حوادث جبرانناپذیری نباشیم؛ چرا که تنها لحظهای بیاحتیاطی و عجله، میتواند به قیمت جان انسانها تمام شود.
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