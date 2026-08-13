وزارت کشور غزه ترور رئیس پلیس استان غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت کشور و امنیت ملی غزه در بیانیه‌ای ترور سرهنگ «جمال ابوکمیل»، رئیس پلیس استان غزه را محکوم کرد که ساعتی پیش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی که خودروی وی را در خیابان الرشید شهر غزه هدف قرار داد، به شهادت رسید.

وزارت کشور غزه این جنایت جدید را یک تجاوز خطرناک توصیف کرد که نشان‌دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر ادامه هدف قرار دادن ارکان کار پلیس مدنی در نوار غزه است؛ این اقدام در راستای تلاش برای ایجاد هرج و مرج در جامعه فلسطینی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که این جنایت بی‌توجیه، در چارچوب تجاوزهای مستمر توافق آتش‌بس از سوی تل آویو و در زمانی صورت می‌گیرد که تمامی طرف‌ها در تلاش برای تثبیت این توافق هستند. این امر تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی عمدا، تلاش‌های میانجیگران را ناکام کرده و مانع از دستیابی به آتش بس می‌شود.

وزارت کشور غزه ترور رئیس پلیس استان غزه را نقض آشکار قانون بین‌الملل دانست که هدف قرار دادن نهاد پلیس را به عنوان یک سازمان حفاظت مدنی ممنوع می‌داند. این جنایت کمتر از سه هفته پس از ترور رئیس پلیس استان شمال غزه و پیش از آن ترور مدیر مرکز پلیس اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به همراه شش افسر و پرسنل دیگر رخ داده است.

این وزارتخانه مجددا از جامعه جهانی و کشورهای میانجی در توافق آتش‌بس خواست تا برای پایان دادن فوری به تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی و توقف حملات به نهاد پلیس، افسران و پرسنل آن، مداخله کنند.