تامین اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی برای بازسازی از سوی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در مراسم افتتاح واحدهای زلزله‌رده در روستای کوییک عزیز از توابع سرپل ذهاب با حضور رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) عزیز اظهار داشت: امروز حدود هفت ماه و ۱۱ روز از زلزله گذشته است و کار بازسازی روند خوبی دارد.

وی با بیان اینکه فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) اولین مدیری بود که برای مشارکت در بازسازی این مناطق اعلام آمادگی کرد، گفت: از ۹۴ هزار واحدی که در جریان زلزله تخریب شد و نیاز به بازسازی یا تعمیر داشت، ۹ هزار و ۵۰۰ واحد متعلق به افراد تحت پوشش کمیته امداد بود و ایشان از روز اول پای کار آمدند.

استاندار کرمانشاه افزود:‌امروز به کمک بنیاد مسکن و با تامین اعتبار از سوی دولت و همچنین منابع داخلی کمیته امداد امروز شاهد افتتاح ۵۰۰ واحد از منازل مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) هستیم.

بازوند تصریح کرد: دولت در خصوص بازسازی اقدام بی سابقه ای کرد و حدود ۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان برای این امر در قالب کمک های بلاعوض، تسهیلات بانکی و اعتبارات عمرانی تامین اعتبار کرده و امروز ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در بحث بازسازی در این مناطق مشغول کار هستند.