جشنواره کتابخوانی رضوی فرصت خوبی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی است

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع جشنواره کتابخوانی رضوی از آثار امام رضا (ع) است، مطالعه کتاب های ارزشمندی که پیرامون شخصیت و زندگینامه حضرت امام رضا (ع) است به افزایش شناخت مردم به ویژه نسل جوان و کودکان کمک می‌کند.

وی افزود: مطالعه یک راه کم هزینه و موثر در افزایش سطح آگاهی و دانش مردم است که به طور قطع نقش زیادی در ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم، کاهش آسیب های اجتماعی و امنیت روانی جامعه دارد.

درافشانی بیان کرد: در همین راستا برگزاری جشنواره هایی با کیفیت جشنواره کتابخوانی رضوی نقش موثری در ارتقای سطح مطالعه در سطح جامعه دارد که با بهره برداری مناسبت از این فرصت مطلوب می توان گام های موثری را در حوزه کتاب و کتابخوانی برداشت.

وی خاطرنشان کرد:برای ساختن شهر پویا و پایدار نیازمند شهروندانی با ذهن خلاق و سطح دانش مناسب هستیم که لازمه این مهم ارتقای مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه به ویژه کودکان و جوانان است.