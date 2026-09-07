به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، کانادا تأیید کرد که تعرفههای گمرکی تلافیجویانهای که برای واردات از آمریکا در نظر گرفته است، از روز سهشنبه اجرایی خواهد شد.
براساس این گزارش، قرار است تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا (۲۰ میلیارد دلار آمریکا) اعمال شود که شامل محصولات فولادی و آلومینیومی، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، محصولات خمیر چوب و کاغذ و لوازم الکترونیکی خواهد بود.
این اقدام پس از شکست مذاکرات تجاری میان واشنگتن و اتاوا انجام میشود.
آمریکا نیز ماه گذشته تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر محصولات کانادایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار اعمال کرد که از جمله آنها چوب هاکی، مبلمان، عسل و مشروبات الکلی بود؛ اقدامی که کانادا را به اعلام تصمیم خود برای اعمال تعرفههای تلافیجویانه واداشت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر از تمامی شرکتهای کانادایی که با آمریکا تعامل دارند خواسته بود فوراً فعالیت خود را به خاک آمریکا منتقل کنند و تأکید کرده بود این شرکتها در صورت بازگشت از پرداخت تعرفههای گمرکی معاف خواهند شد.
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