به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای یک هزار جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مشهد اظهار کرد: دشمن تلاش می کند با ایجاد فشارهای اقتصادی مردم ایران را از انقلاب ناامید کند.

وی افزود: اما دشمنان ملت ایران باید بدانند توطئه های آنان نقش بر آب خواهد شد زیرا ملت ایران همچون سال های گذشته یکپارچه و متحد در برابر آنها ایستاده اند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد: سپاه به عنوان خادم ملت ایران همواره در کنار مردم خواهد بود و برای حفظ و حراست از این مرز و بوم از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. ما وظیفه خود می دانیم در حوادثی مانند زلزله در کنار مردم باشیم و به آنها خدمتگزاری کنیم.

سلامی بیان کرد: سرمایه اصلی ملت ایران اتحاد و یکپارچگی مردم است و با تکیه بر همین اصل تمام مشکلات را حل خواهیم کرد. ما با تکیه بر اصول اسلامی در کنار یکدیگر خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به سنت پسندیده ازدواج جوانان گفت: مهر و محبت اساس یک زندگی موفق را ایجاد می کند و تربیت فرزندان صالح نتیجه آن خواهد بود که در تعالیم اسلامی نیز بر این مهم تاکید شده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: از همه کسانی که در راستای احیای سنت پسندیده ازدواج تلاش می کنند قدردانی می کنم.