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۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خبر داد:

اعزام ۵ هزار مبلغ به سراسر استان یزد/انجام ۲۰ پژوهش در حوزه دین

اعزام ۵ هزار مبلغ به سراسر استان یزد/انجام ۲۰ پژوهش در حوزه دین

یزد ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از اعزام سالانه ۵ هزار مبلغ به سراسر استان یزد به ویژه روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت فرا رسیدن اول تیرماه، سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان تبلیغات در مسیر تبلیغ دین و معارف دینی، اعزام مبلغ به مناطق مختلف به ویژه روستاها است.

وی عنوان کرد: در این راستا سال گذشته بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شده و به تبلیغ دین پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی، تبلیغ خود را بر محور اقتضائات زمان انجام می‌دهد، افزود: برای به‌روز رسانی تبلیغات و تلاش در مسیر اثرگذاری بیشتر آن، نیاز به تحقیقات میدانی وجود دارد که در این راستا طی یک‌سال گذشته، ۲۰ تحقیق و پژوهش میدانی در حوزه دین در استان یزد انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در زمینه امور قرآنی یادآور شد: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان از فعالیت‌های مختلف قرآنی بهره مند شدند.

حسینی کوهستانی همچنین به ارائه گزارشی از وضعیت مدارس صدرا در استان یزد پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر در تلاش برای ساخت مدرسه ای در مرکز استان هستیم اما متاسفانه به رغم آمادگی سازمان تبلیغات، با نبود زمین مواجهیم که امیدواریم با همکاری مسکن و شهرسازی، این کمبود برطرف شود.

وی عنوان کرد: در حاضر حاضر ۱۳ دبیرستان صدرا در استان یزد مشغول به فعالیت هستند و هزار و ۷۷ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در ادامه این دیدار به ارائه گزارشی از نحوه فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه های قرآنی، هیئت های مذهبی، سایت تبیان، خبرگزاری مهر، برگزاری گفتمان‌های دینی، تربیت داوران قرآنی و .... پرداخت.

کد مطلب 4327097

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