اعزام ۵ هزار مبلغ به سراسر استان یزد/انجام ۲۰ پژوهش در حوزه دین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت فرا رسیدن اول تیرماه، سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان تبلیغات در مسیر تبلیغ دین و معارف دینی، اعزام مبلغ به مناطق مختلف به ویژه روستاها است.

وی عنوان کرد: در این راستا سال گذشته بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شده و به تبلیغ دین پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی، تبلیغ خود را بر محور اقتضائات زمان انجام می‌دهد، افزود: برای به‌روز رسانی تبلیغات و تلاش در مسیر اثرگذاری بیشتر آن، نیاز به تحقیقات میدانی وجود دارد که در این راستا طی یک‌سال گذشته، ۲۰ تحقیق و پژوهش میدانی در حوزه دین در استان یزد انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در زمینه امور قرآنی یادآور شد: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان از فعالیت‌های مختلف قرآنی بهره مند شدند.

حسینی کوهستانی همچنین به ارائه گزارشی از وضعیت مدارس صدرا در استان یزد پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر در تلاش برای ساخت مدرسه ای در مرکز استان هستیم اما متاسفانه به رغم آمادگی سازمان تبلیغات، با نبود زمین مواجهیم که امیدواریم با همکاری مسکن و شهرسازی، این کمبود برطرف شود.

وی عنوان کرد: در حاضر حاضر ۱۳ دبیرستان صدرا در استان یزد مشغول به فعالیت هستند و هزار و ۷۷ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در ادامه این دیدار به ارائه گزارشی از نحوه فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه های قرآنی، هیئت های مذهبی، سایت تبیان، خبرگزاری مهر، برگزاری گفتمان‌های دینی، تربیت داوران قرآنی و .... پرداخت.