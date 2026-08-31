انتخاب رشته ۱۰۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵/ فردا آخرین مهلت

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرصت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۵ شهریور آغاز شده است و این فرصت ساعت ۲۴ فردا ۱۰ شهریور به پایان می رسد.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ فرم انتخاب خود را تکمیل کرده اند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان تاکید کرد: فرصت تکمیل فرم انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ساعت ۲۴ فردا ۱۰ شهریور به پایان می رسد.

گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از آن نیز با تعویق یک هفته ای در نهایت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان شرکت کردند.

کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سوم شهریورماه اعلام شد.

از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.