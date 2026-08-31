به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک نسبتا پر حجم و سنگینی هستیم.

ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در پایان توصیه کرد: کلاه ایمنی را تنها برای جلوگیری از جریمه شدن استفاده نکنید کلاه ایمنی «کلاه زندگی» مهم‌ترین وسیله حفاظتی موتورسوار در زمان وقوع تصادف است. موتورسواران و ترک‌نشینان باید پیش از حرکت از بسته بودن صحیح بند کلاه اطمینان حاصل کنند و در تمام طول مسیر از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند.