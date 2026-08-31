به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درد امانبُر سیاتیک و خشکی صبحگاهی کمر، کیفیتی برای زندگی باقی نمیگذارد. وقتی داروها و فیزیوتراپی جواب نمیدهند، اولین کابوسی که به سراغ بیمار میآید، «جراحی باز ستون فقرات» است. ترس از بیهوشی، پلاتین، و ماهها استراحت در بستر باعث میشود بسیاری از بیماران درد را تحمل کنند اما زیر تیغ جراحی نروند.
خوشبختانه، پیشرفت تکنولوژی پزشکی مسیر دیگری را پیش روی ما گذاشته است. درمان دیسک کمر با لیزر یا روش PLDD (Percutaneous Laser Disc Decompression) یک تکنیک تاییدشده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) است که بدون نیاز به چاقوی جراحی، فشار را از روی نخاع برمیدارد. در این مقاله با راهنمایی و توصیه دکتر محمدرضا شاه محمدی جراح دیسک کمر در تهران بررسی میکنیم که آیا این روش برای شرایط شما مناسب است یا خیر.
تعریف دقیق دیسک کمر
دیسک بین مهرهای کمر ساختاری غضروفی–فیبری میان جسم مهرههای کمری است که از هسته ژلاتینی مرکزی (nucleus pulposus) و حلقه فیبری محیطی (annulus fibrosus) تشکیل شده و نقش آن جذب فشار و حفظ حرکت کنترلشده ستون فقرات است. کمردرد، واژهای آشنا و تجربهای ناخوشایند برای بسیاری از ماست. دردی که میتواند از یک ناراحتی گذرا تا یک مشکل ناتوانکننده متغیر باشد و زندگی روزمره، کار و حتی روابط اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار دهد. در میان علل متعدد کمردرد، دیسک کمر یا به عبارت دقیقتر فتق دیسک بین مهرهای کمر (Lumbar Disc Herniation)، یکی از شایعترین و البته قابلتوجهترین تشخیصهاست. از نظر علمی، فتق دیسک به جابهجایی یا بیرونزدگی ماده هسته از محل طبیعی خود در اثر پارگی یا ضعف حلقه فیبری گفته میشود؛ این جابهجایی میتواند ریشه عصبی یا فضای نخاعی را تحت فشار قرار دهد و معمولاً در سطوح L۴ - L۵ و S۱ - L۵ دیده میشود و بسته به محل و شدت بیرونزدگی، با درد مکانیکی کمر، انتشار درد به اندام تحتانی، اختلال حسی، ضعف حرکتی یا تغییر رفلکسها همراه میگردد.
تاثیر دیسک کمر بر عصب سیاتیک چیست؟
دیسکهای بینمهرهای مانند بالشتکهای ضربهگیر، فشارهای وارد بر ستون فقرات را مهار میکنند؛ اما زمانی که دیوارهٔ خارجی دیسک در بخش پایینی کمر دچار ترکخوردگی یا جابهجایی میشود، هستهٔ ژلهایِ درون آن به بیرون نشت کرده و دقیقاً روی ریشههای عصب سیاتیک که ضخیمترین و طولانیترین شاهراه عصبی بدن است و از کمر تا نوک انگشتان پا امتداد دارد فشار میآورد.
طبق گفته دکتر محمدرضا شاه محمدی؛ متخصص جراح دیسک کمر:
یکی از مشخصترین علائم فتق دیسک کمر است. عصب سیاتیک، بزرگترین عصب بدن است که از به هم پیوستن چند ریشه عصبی در ناحیه کمر و لگن تشکیل شده و به سمت پایین، پشت باسن و ران، و سپس به ساق و کف پا میرود. فشار روی یکی از این ریشههای عصبی (معمولاً L۵ یا S۱) باعث دردی میشود که در مسیر عصب سیاتیک منتشر میشود.
این اتفاق علاوه بر گیر افتادن فیزیکی رشتههای عصب، یک واکنش التهابی و شیمیایی تند نیز ایجاد میکند که سیستم پیامرسانی عصب را تحریک کرده و باعث میشود مغز، پیغامهای دردِ تیرکشنده، سوزش، بیحسی، گزگز و احساس شوک الکتریکی را از مسیر باسن و پشت ران تا ساق و کف پا دریافت کند.
لیزر دیسک کمر (PLDD) دقیقا چیست و چگونه انجام میشود؟
برخلاف تصور عموم، در عمل بسته دیسک کمر با لیزر، هیچ برشی روی پوست ایجاد نمیشود. این فرآیند در اتاق عمل و تحت مانیتورینگ دقیق دستگاه تصویربرداری (فلوروسکوپ) انجام میگیرد.
پزشک متخصص، پس از بیحسی موضعی، یک سوزن بسیار ظریف (به نازکی یک میلیمتر) را دقیقاً به مرکز دیسک آسیبدیده هدایت میکند. سپس فیبر نوری لیزر از درون این سوزن عبور کرده و انرژی گرمایی کنترلشدهای را به هسته دیسک میتاباند. این حرارت باعث تبخیر بخش کوچکی از آبِ بافت دیسک میشود. همین کاهش حجمِ ظاهراً ناچیز، فشار داخل دیسک را به شدت پایین میآورد و باعث میشود بخش بیرونزده دیسک به جای اصلی خود مکیده شود. با آزاد شدن ریشه عصبی، درد سیاتیک بیمار تسکین مییابد.
ضرورت جراحی لیزر دیسک کمر از دیدگاه دکتر محمدرضا شاه محمدی
ضرورت عمل لیزری دیسک کمر زمانی مطرح میشود که درمانهای غیرجراحی مانند دارو یا فیزیوتراپی تأثیر نداشته و بیمار همچنان از درد شدید و علائم آزاردهندهای مانند بیحسی یا ضعف در پاها رنج میبرد. این روش حداقل تهاجمی با استفاده از لیزر، فشار را از روی اعصاب برداشته و به تسکین درد کمک میکند.
جراحی لیزر دیسک کمر گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال بهبودی سریعتر و دوره نقاهت کوتاهتری هستند.
چه کسانی میتوانند دیسک خود را با لیزر درمان کنند؟
صادقانه بگوییم؛ لیزر دیسک کمر PLDD برای همه بیماران معجزه نمیکند. یکی از مهمترین وظایف یک جراح متعهد، انتخاب بیمار مناسب برای این روش است.
شما کاندیدای مناسبی برای لیزر هستید اگر:
دچار برآمدگی دیسک (Bulging) یا فتقهای خفیف تا متوسط هستید.
درد سیاتیک به پاهایتان تیر میکشد و با درمانهای دارویی (پس از ۶ هفته) بهبود نیافتهاید.
به دلیل بیماریهای زمینهای (مثل مشکلات قلبی) امکان بیهوشی عمومی ندارید.
شما کاندیدای مناسبی نیستید اگر:
غلاف دیسک شما کاملاً پاره شده و قطعهای از آن داخل کانال نخاعی افتاده باشد (دیسک اکسترود یا سکوستر).
دچار تنگی کانال نخاعی شدید یا لغزندگی مهرهها هستید.
آسیب عصبی به حدی است که دچار افتادگی مچ پا یا بیاختیاری ادرار شدهاید (این موارد نیازمند جراحی اورژانسی باز هستند).
نظر دکتر محمدرضا شاه محمدی:
MRI برای «داشتن عکس» نیست. جراح باید ببیند فتق در L۴-L۵ است یا L۵-S۱، مرکزی است یا جانبی، و آیا هنوز داخل فضای دیسک مهار شده. بدون این جزئیات، انتخاب روش حدس است. بنابراین تصمیمگیری نهایی مستقیماً بر مورفولوژی و شدت فشار دیسک استوار است؛ وضعیتی که جراح و متخصص ستون فقرات با تحلیل موشکافانهٔ آن و ارائهٔ مشاورهٔ دقیق، بیمار را از بلاتکلیفی خارج کرده و هدفمندترین پلن درمانی را متناسب با شرایط اختصاصی او را ائه میکند.
مقایسه عمل لیزر دیسک کمر با جراحی باز دیسک کمر
برای درک بهتر تفاوتها، نگاهی به جدول زیر بیندازید:
|
ویژگی
|
جراحی باز دیسک کمر
|
لیزر دیسک کمر (PLDD)
|
نوع بیهوشی
|
بیهوشی عمومی
|
بیحسی موضعی
|
برش و خونریزی
|
برش چند سانتیمتری، آسیب به عضلات
|
بدون برش (فقط جای یک سوزن)
|
مدت زمان عمل
|
۱ تا ۳ ساعت
|
۳۰ تا ۴۵ دقیقه
|
زمان ترخیص
|
۱ تا ۳ روز بستری در بیمارستان
|
ترخیص ۱ الی ۲ ساعت پس از عمل
|
خطر چسبندگی
|
احتمال بروز چسبندگی نخاعی
|
صفر (بدون دستکاری بافتهای اطراف)
توصیههای اختصاصی جراحان برای موفقیت درمان
بر اساس سالها تجربه در زمینه جراحیهای کمتهاجمی ستون فقرات، پزشکان معتقدند که موفقیت این روش تنها ۵۰ درصد به مهارت جراح بستگی دارد؛ ۵۰ درصد بقیه به رفتار بیمار پس از عمل برمیگردد:
استراحت مطلقِ طولانی، سم است: بسیاری فکر میکنند بعد از عمل باید هفتهها در رختخواب بمانند. این کار عضلات مرکزی شما را ضعیف میکند. پس از چند روز استراحت نسبی، باید پیادهرویهای کوتاه را شروع کنید.
فیزیوتراپی را جدی بگیرید: دوره نقاهت عمل لیزر دیسک کوتاه است، اما برای جلوگیری از بازگشت درد، شرکت در جلسات آبدرمانی و یادگیری ورزشهای تقویت عضلات فیله کمر الزامی است.
مدیریت وزن: ستون فقرات شما ستون خیمه بدن شماست. هر یک کیلوگرم اضافهوزن، فشار مضاعفی بر دیسکهای تازه ترمیمشده وارد میکند.
توصیه دکتر شاه محمدی جراح دیسک کمر:
بزرگترین اشتباه، تلقیِ لیزر به عنوان یک معجزهٔ تمامشده است. لیزر مثل خاموش کردن آتش، فشار را از روی عصب برمیدارد و درد ناشی از فتق دیسک کمر را قطع میکند؛ اما دیسک برای ترمیم نهایی به زمان نیاز دارد.
فریب قطع سریع درد را نخورید! اگر بعد از عمل، نشستنهای طولانی و بلند کردن بار سنگین را کنار نگذارید و عضلات فیله کمر را تقویت نکنید، دیسک دوباره آسیب میبیند. لیزر عصب را نجات میدهد، اما اصلاح سبک زندگی ضامن سلامت همیشگی شماست.
در نتیجه ما به روش PLDD یا همان لیزر دیسک کمر؛ درد ناشی از دیسک کمر ار درمان میکنیم. اما ضمانت ماندن در این سلامتی همان پرهیز شما از کارهای خطرناک برای مهرههای کمری است.
عمل لیزر دیسک کمر دقیقاً چطور انجام میشود؟
آمادهسازی و علامتگذاری محل.
ورود سوزن نازک به دیسک تحت هدایت فلوروسکوپی.
عبور فیبر لیزر و اعمال انرژی کنترلشده برای کاهش حجم هسته.
خارج کردن تجهیزات، پانسمان کوچک و پایش کوتاهمدت.
هدف فنی: کمکردن فشار داخل دیسک تا تحریک عصب کاهش یابد.
عمل لیزر دیسک کمر معمولاً بهصورت سرپایی و با بیحسی موضعی و سدیشن سبک انجام میشود.
بیمار به حالت دمر قرار میگیرد، ناحیه بهطور استریل آماده میشود و زیر هدایت تصویربرداری (اغلب فلوروسکوپی، گاهی CT) سطح دیسک درگیر مشخص میگردد. سپس جراح از مسیر پوسترولترال، سوزن باریکی را از حلقهٔ فیبری (annulus) به هستهٔ دیسک (nucleus) هدایت میکند و یک فیبر نوری لیزر از درون سوزن تا مرکز هسته پیش میبرد. در این مرحله انرژی لیزر بهصورت کنترلشده اعمال میشود تا حجم اندکی از هسته تبخیر شود؛ تبخیر در محیط بستهٔ دیسک باعث کاهش فشار داخلدیسکی و همچنین یک اثر جمعشدگی حرارتی در بافت میشود که به عقبنشینی برآمدگی و کاهش فشار روی ریشهٔ عصب کمک میکند.
در برخی پروتکلها برای تأیید موقعیت، دیسکوگرافی انجام میشود و هنگام اعمال انرژی میتوان تشکیل حبابهای گاز داخل دیسک را در تصویر دید. در پایان، فیبر و سوزن خارج میشود، پانسمان کوچکی گذاشته میشود و بیمار پس از پایش کوتاهمدت همان روز مرخص است. نوع لیزر و پارامترهای انرژی بسته به پلتفرم و آناتومی بیمار متفاوت است، اما اصل موضوع کاهش هدفمند فشار داخلدیسکی با حداقل تهاجم است.
عوارض درمان دیسک با لیزر چیست؟
عوارض درمان دیسک با لیزر در مقایسه با جراحی باز بسیار ناچیز است. شایعترین مسئله، احساس درد خفیف یا اسپاسم عضلانی در محل ورود سوزن طی چند روز اول است که با مسکنهای معمولی و کمپرس یخ کنترل میشود. خطر عفونت به دلیل عدم برش جراحی تقریباً نزدیک به صفر است.
درمان دیسک کمر با لیزر توسط دکتر محمدرضا شاه محمدی جراح دیسک کمر در تهران
دکتر محمدرضا شاه محمدی، عضو انجمن جراحان ستون فقرات اروپا (EuroSpine) و عضو انجمن جامعه جراحان مغز و اعصاب ایران، با سابقهٔ بیش از ۸۰۰۰ عمل موفق دیسک کمر به عنوان بهترین جراح دیسک کمر تهران. با توجه به معاینه و MRI، مناسبترین گزینه از میان جراحی باز دیسک کمر، جراحی میکروسکوپی دیسک کمر یا عمل لیزر دیسک کمر انتخاب میشود تا با کمترین تهاجم ممکن، درد کاهش یابد، روند درمان دیسک کمر هدفمند پیش برود و بازگشت به فعالیت روزمره سریعتر رخ دهد.
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سایت: https://drshahmohamadi.com
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آدرس مطب دکتر محمدرضا شاه محمدی، جراح متخصص مغز و اعصاب : تهران - خیابان شریعتی - خیابان کلاهدوز(دولت) - بلوار کاوه - ابتدای بهار جنوبی - پلاک ۲ - واحد ۱۸
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سوالات متداول بیماران
آیا عمل لیزر دیسک درد دارد؟
خیر. به دلیل استفاده از بیحسی موضعی قوی، بیمار در طول عمل دردی احساس نمیکند و صرفاً ممکن است متوجه فشار جزئی سوزن شود.
آیا احتمال عود مجدد وجود دارد؟
درمان دیسک، چه با لیزر و چه با جراحی باز، نیازمند تغییر سبک زندگی است. اگر بیمار پس از درمان، اجسام سنگین بلند کند یا پوزیشنهای نشستن غلط داشته باشد، احتمال آسیب به دیسکهای دیگر یا همان دیسک وجود دارد.
هزینه عمل لیزر دیسک کمر چقدر است؟
هزینه این روش به تجهیزات، نوع سوزن و فیبر مصرفی، و تعداد دیسکهای درگیر بستگی دارد. با این حال، به دلیل عدم نیاز به بستری و بیهوشی، هزینه نهایی معمولاً مقرونبهصرفهتر از جراحی باز تمام میشود و بسیاری از بیمههای تکمیلی نیز آن را پوشش میدهند. برای استعلام قیمت عمل دیسک کمر در تهران به سایت دکتر محمدرضا شاه محمدی به آدرس زیر:
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