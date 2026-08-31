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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس به بانوی ایرانی رسید

مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس به بانوی ایرانی رسید

اختراع نوآورانه بنیان‌گذار کاردیوانکولوژی ایران در زمینه «شفاف‌سازی تصویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» یافته علمی بسیار مهم بین المللی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در یک افتخارآفرینی تازه برای جامعه علمی و پزشکی کشور، دکتر آذین علیزاده اصل، متخصص قلب و عروق و استاد انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس شد. این جایزه معتبر بین‌المللی به پاس ابداع روش نوآورانه وی در زمینه «شفاف‌سازی تصاویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» (Transesophageal Echocardiography) به این پزشک ایرانی تعلق گرفت؛ دستاوردی که تحولی مهم در افزایش دقت تشخیص بیماری‌های قلبی و ارتقای سطح درمان بیماران محسوب می‌شود.

مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس به بانوی ایرانی رسید


دکتر علیزاده اصل که بنیان‌گذار رشته فوق‌تخصصی و فلوشیپی کاردیوآنکولوژی در ایران و رئیس انجمن کاردیوآنکولوژی کشور است، پیش از این نیز با ثبت اختراعاتی نظیر «هولتر اکوکاردیوگرافی» و معرفی نوآوری‌هایی در زمینه مدیریت سمیت قلبی و ثبت LV Dyssynchrony به عنوان اولین نشانه کاردیوتوکسیسیتی توانمندی و نبوغ علمی خود را در مجامع بین‌المللی به اثبات رسانده بود.

مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس به بانوی ایرانی رسید


این استاد تمام، با نگارش حدود ۴۵۰ مقاله علمی و ۳۰ جلد کتاب تخصصی، از چهره‌های شاخص پژوهشی کشور به شمار می‌رود که تألیف کتاب مرجع «Practical Cardiology» توسط او، منجر به دریافت جایزه بین‌المللی «دودی» (Doody) شده است. دکتر علیزاده اصل، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و بنیاد ملی نخبگان است.

کد مطلب 6932649

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    نظرات

    • سلی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام درود بر تو بانوی ایرانی افتخار ساز .افرین که با حجاب و پوشش زیبایت برزیبایی های علمی ات میافزایی افتخار افرینی بانو

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