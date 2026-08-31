به گزارش خبرنگار مهر، نان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارها محسوب میشود و با توجه به مصرف بالای آن در این منطقه سراوان، کیفیت پخت و مواد اولیه مورد استفاده در نانواییها اهمیت ویژهای دارد.
شهروندان سراوانی میگویند کیفیت نان تولیدی در برخی نانواییها طی مدت اخیر رضایتبخش نیست و نان پس از مدت کوتاهی حالت خشک و بیات پیدا میکند؛ بهگونهای که اگر نان به صورت گرم و تازه مصرف نشود، در بسیاری از موارد دیگر کیفیت لازم برای استفاده در وعدههای غذایی بعدی را ندارد.
نان امروز، فردا قابل استفاده نیست
اسماعیل جنگیزهی، یکی از شهروندان سراوانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کیفیت نان عرضهشده در برخی نانواییهای این شهرستان اظهار کرد: مردم مجبورند نان مصرفی خود را از نانوایی تهیه کنند، اما کیفیت نان به شکلی است که اگر همان موقع مصرف نشود، خیلی زود خشک و سفت میشود.
وی افزود: گاهی نان تازه که از نانوایی خریداری میکنیم، تنها چند ساعت بعد کیفیت اولیه خود را از دست میدهد و دیگر مانند نان تازه قابل استفاده نیست؛ در اصطلاح بلوچی میگوییم نان «پتیر» می شود.
جنگی زهی ادامه داد: انتظار مردم این است که مسئولان مربوطه کیفیت آرد و روند پخت نان را جدیتر بررسی کنند، زیرا نان مستقیما با سفره مردم ارتباط دارد غوت قالب مردم است؛ به همین دلیل نمیتوان نسبت به کیفیت آن بیتفاوت بود.
عدم کیفیت مناسب آرد، یکی از عوامل عدم کیفیت نان است
نورالدین سپاهی، دیگر شهروند سراوانی، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مواردی که مردم در خصوص وضعیت نان و نانواییها گلایه دارند، کیفیت آرد مورد استفاده در برخی نانواییها است؛ مردم احساس میکنند آرد مصرفی که در فرآیند پخت نان مورد استفاده قرار میگیرد، کیفیت مطلوب گذشته را ندارد و این موضوع میتواند بر کیفیت نهایی نان تولیدشده تأثیر مستقیم داشته باشد.
وی بیان کرد: وقتی آرد از کیفیت مناسب و مطلوبی برخوردار نباشد؛ حتی اگر نانوا نیز تلاش و دقت لازم را برای پخت نان داشته باشد، نتیجه نهایی نمیتواند به کیفیت مورد انتظار برسد؛ لازم است کیفیت آرد از تولید تا توزیع ودر نهایت رسیدن به نانوایی و همچنین در مرحله پخت نان، به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا مشکلات احتمالی در این زمینه شناسایی و برطرف شود.
سپاهی افزود: از مسئولان انتظار داریم بازرسیها و نظارتها فقط به موضوعاتی مانند وزن چانه یا قیمت نان محدود نشود، بلکه کیفیت واقعی نان و آرد مورد استفاده نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین میزان پخت نان، نحوه خمیرگیری و شرایط نگهداری آرد از دیگر مواردی است که باید در فرآیند بازرسیها مورد بررسی قرار گیرد.
سپاهی در پایان تأکید کرد: انتظار مردم این است که مسئولان با نظارت دقیقتر بر کیفیت آرد و فرآیند پخت، زمینه عرضه نانی با کیفیت مطلوب را فراهم کنند.
نظارت واقعی و افزایش کیفیت آرد مهمترین عامل افزایش کیفیت نان
مطالبه شهروندان سراوانی این است که دستگاههای متولی، بهویژه مجموعههای مرتبط با گندم، آرد و نان، بازرسیهای میدانی و مستمر از نانواییهای شهرستان را افزایش دهند و علاوه بر کمیت، کیفیت نان تولیدی را نیز بهصورت جدی ارزیابی کنند.
نان باکیفیت باید برای مدت مناسبی قابلیت مصرف خود را حفظ کند؛ وقتی چندین ساعت باید برای خرید نان در صف های طولانی ایستاد؛ نباید نان خریداریشده پس از چند ساعت خشک و غیرقابل استفاده شود.
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