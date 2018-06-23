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۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

رئیس اداره دامپزشکی آبیک خبر داد:

معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته دامپزشکی در شهرستان آبیک

معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته دامپزشکی در شهرستان آبیک

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: بیش از ۴۰ قلم داروی تاریخ مصرف گذشته دامپزشکی در داروخانه های شهرستان آبیک کشف و معدوم شد.

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام بازرسی های مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان از داروخانه های دامپزشکی و شرکت های پخش دارویی اظهار کرد: در این بازرسی ها بیش از ۴۰قلم دارو و مواد بیولوژیک تاریخ مصرف گذشته شناسایی و معدوم شد.

وی افزود: آنتی بیوتیک ها، هورمون های دامی، ویتامین ها و مکمل ها از جمله داروهای کشف شده است.

یعقوبی با بیان اینکه استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز سبب ایجاد خلل در روند درمان بیماریهای دام و طیور می شود همه دامداران و مرغداران توصیه کرد: به منظور درمان و تهیه دارو به مراکز درمانی و داروخانه های مجاز مراجعه کرده و در موقع خرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و پروانه بهره برداری و مجوز صادره از دامپزشکی توجه کنند.

کد مطلب 4327971

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