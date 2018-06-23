معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته دامپزشکی در شهرستان آبیک

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام بازرسی های مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان از داروخانه های دامپزشکی و شرکت های پخش دارویی اظهار کرد: در این بازرسی ها بیش از ۴۰قلم دارو و مواد بیولوژیک تاریخ مصرف گذشته شناسایی و معدوم شد.

وی افزود: آنتی بیوتیک ها، هورمون های دامی، ویتامین ها و مکمل ها از جمله داروهای کشف شده است.

یعقوبی با بیان اینکه استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز سبب ایجاد خلل در روند درمان بیماریهای دام و طیور می شود همه دامداران و مرغداران توصیه کرد: به منظور درمان و تهیه دارو به مراکز درمانی و داروخانه های مجاز مراجعه کرده و در موقع خرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و پروانه بهره برداری و مجوز صادره از دامپزشکی توجه کنند.