به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان پس از یک پیروزی برابر مراکش و یک شکست خفیف برابر اسپانیا در سومین بازی از مرحله گروهی جام جهانی به مصاف پرتغال می‌رود. دیداری که خیلی ها آن را بزرگترین بازی تاریخ فوتبال ایران می‌دانند و می‌تواند منجر به صعود تیم ملی ایران به مرحله بعدی جام جهانی شود.

رضا حسن زاده مدافع پیشین تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این بازی اظهار داشت: بی تردید پرتغال که قهرمانی اروپا را یدک می کشد یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر جهان است و حتی برای قهرمانی در جهان بی شانس نیست. این بازی برای پرتغالی‌ها هم حکم مرگ و زندگی دارد و این کار را برای ما سخت می‌کند.

وی افزود: پرتغال تیمی است قائم به فرد. یک تیم است و یک رونالدو و اگر این بازیکن مهار شود کار پرتغال گره می‌خورد. اما مهم همین است که نمی‌توان این بازیکن را مهار کرد. رونالدو در بهترین فرم ممکن قرار دارد و با جرات می گویم هر توفیق احتمالی پرتغال در این تورنمنت تنها به دلیل توانمندی‌های این بازیکن بزرگ خواهد بود.

ملی پوش سابق کشورمان تصریح کرد: به عقیده من نباید در این بازی به دفاع مطلق فکر کرد. البته که تیم ایران نشان داده با ساختار دفاعی خوبش قادر است هر تیم بزرگی را در دنیا زمین گیر کند. اما این بازی آن بازی نیست که مساوی بدون گل در آن به کار ما بیاید. بچه‌های ما در دقایقی مقابل اسپانیا نشان دادند که توانایی فشار وارد کردن به تیم های بزرگی مثل اسپانیا را هم دارند. شاید بد نباشد در این بازی مقابل پرتغال هم نیم نگاهی به دروازه حریف داشته باشند. بهرحال پیروزی برابر پرتغال با همه بزرگی و بزرگانش محال نیست.

مدافع پیشین تیم ملی ایران در خصوص هجمه‌های وارد شده به سردار آزمون بیان داشت: نمی‌دانم یکسری از هواداران چرا نا آگاهانه و غیر منصفانه قضاوت می‌کنند. متاسفانه قشر عظیمی از فوتبال دوستان ما جوگیر هستند و کافی است یک موج راه بیافتد تا همه سوار آن موج شوند. این عده بدون آن که بدانند شرح وظایف سردار در این مسابقات چیست و این که میزان رضایتمندی کی‌روش از او چه میزان است. این عده نمی‌بینند که سردار یا مهاجمی شبیه سردار چه نقش مهمی در ساختار دفاعی تیم ایران دارد و چه کمکی به دیگران می کند. امیدوارم شاهد این قضاوتهای غیر منصفانه که از سر ناآگاهی است نباشیم.

حسن زاده در خاتمه اظهار داشت: دوشنبه شب شبی بسیار خاص برای فوتبال ایران است. در این شب فوتبال ایران می تواند تاریخ ساز باشد.