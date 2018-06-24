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۳ تیر ۱۳۹۷، ۷:۵۶

هوشنگ مرادی کرمانی در گفتگو با مهر:

تلویزیون دنبال مسایل جنجالی است/ ظاهرا ادبیات سکه رایج نیست

تلویزیون دنبال مسایل جنجالی است/ ظاهرا ادبیات سکه رایج نیست

هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده دلیل جای خالی برنامه های ادبی در تلویزیون را این دانست که این رسانه بیشتر به مسایل جنجالی علاقه دارد.

هوشنگ مرادی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جای خالی برنامه های عمومی و تخصصی درباره ادبیات در تلویزیون گفت: تلویزیون به عنوان یک رسانه همیشه به دنبال مسایل جنجالی بوده است تا بیشتر دیده شود و به این ترتیب بتواند گوی سبقت را از دیگر رسانه ها برباید.

وی ادامه داد: ادبیات از فضای آرامی برخوردار است و این جنجال را ندارد بنابراین کمتر برنامه های ادبی در تلویزیون وجود دارد. شاید هم آنها دوست دارند نوع خاصی از ادبیات را در تلویزیون مطرح کنند.

این نویسنده و داستان نویس اظهار کرد: من نسبت به خودم گله ای ندارم چون از من برای حضور در برنامه ها دعوت می شود ولی احتمالا عده ای احساس کرده اند که ادبیات سکه رایجی نیست.

وی در پایان گفت: اگر از شاعرانی مثل حافظ و سعدی که بزرگان ادبیات در گذشته هستند، بگذریم گویی ادبیات کنونی در نظر بعضی مخرب است و آن را دوست ندارند.

کد مطلب 4328501
عطیه موذن

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