رضایت برانکو از تمرینات سخت بدنسازی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات بدنسازی پرسپولیس همچنان فشرده برگزار می‌شود تا بازیکنان برانکو ایوانکوویچ برای فصلی سخت و فشرده آماده شوند.

شدت تمرینات بدنسازی پرسپولیس که طبق برنامه ریزی های مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز این تیم برگزار می شود به حدی است که صدای برخی بازیکنان این تیم را درآورده است.

با این حال کادرفنی سرخپوشان پایتخت تصمیمی برای تغییر در برنامه این تیم را ندارد. برانکو ایوانکوویچ معتقد است روش بدنسازی پرسپولیس تاثیر بسیاری در قهرمانی این تیم در دوفصل گذشته داشته و بازی‌های تدارکاتی که پیش از شروع فصل برگزار می کنند باعث بالا رفتن توان این تیم می شود.

سرمربی سرخپوشان از روند آماده سازی بازیکنان خود رضایت کامل دارد و طبق برنامه ای که طراحی کرده این تیم را آماده بازی‌های پیش‌رو می کند.

پرسپولیس در حالی نخستین بازی دوستانه خود را روز سه شنبه هفته جاری مقابل پرسپولیس قائمشهر در ورزشگاه شهیدکاظمی برگزار می کند که تمرینات بدنسازی خود را از ۲۵ خردادماه گذشته با حضور بیشتر بازیکنان خود آغاز کرده است.