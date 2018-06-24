کمدی «هزارپا» از ۱۳ تیر به سینماها می آید/ رونمایی از پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین پوستر فیلم سینمایی «هزارپا» به کارگردانی ابوالحسن داودی و تهیه کنندگی رضا رخشان با طراحی عرفان بهکار رونمایی شد.

اکران این فیلم کمدی از چهارشنبه ۱۳ تیر ماه به سرگروهی پردیس کورش در سینماهای سراسر کشور آغاز می شود.

رضا عطاران، جواد عزتی و سارا بهرامی مهران احمدی، لاله اسکندری، سعید امیرسلیمانی، شهره لرستانی، امید روحانی، سپند امیرسلیمانی، امیرمهدی ژوله، نعیمه نظام دوست، سینا رازانی، حسین سلیمانی، محمد نادری، علی عامل هاشمی، علی صالحی، بهرام ابراهیمی، ارشا اقدسی، شهین تسلیمی در این فیلم بازی می کنند.

همچنین لوگو «هزارپا» توسط محمود شکرایه طراحی شده است.

در خلاصه داستان «هزارپا» آمده است: رضا یک خلافکار خرده پا است که طی اتفاقی متوجه می شود که دختری پولدار که پزشک آسایشگاه جانبازان است نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند. رضا مقدمات لازم را می چیند تا با توجه به اینکه یک پایش را از زانو به پایین از دست داده با این پزشک ازدواج کند اما رضا گیر گروهی از منافقین می افتد که کارشان شناسایی و ترور جانبازان است!