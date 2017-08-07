«هزارپا» در آخرین روزهای فیلمبرداری/ فهرست بازیگران تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تاکنون حدود ٨٠ درصد فیلم سینمایی «هزارپا» جلوی دوربین علیرضا برازنده رفته است و به تازگی حدود بیست بازیگر جدید به فیلم اضافه شده اند. امیرمهدی ژوله، لاله اسکندری، امید روحانی، سینا رازانی، حسین سلیمانی، محمد نادری، علی صالحی، سعید امیرسلیمانی، نعیمه نظام دوست و ... از جمله بازیگران جدید فیلم هستند.

همچنین برخلاف اخبار منتشر شده فیلمبرداری فیلم تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به طولانی بودن مراحل فنی، زمان اکران فیلم مشخص نیست.

«هزارپا» جدیدترین ساخته سینمایی ابوالحسن داودی بعد از فیلم «رخ دیوانه» است. این فیلم بعد از «نان و عشق و موتور ۱۰۰۰» تجربه تازه ابوالحسن داودی در ژانر کمدی محسوب می شود.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: ابوالحسن داودی، تهیه کننده: رضا رخشان، نویسندگان: امیر برادران، پیمان جزینی، مصطفی زندی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: نظام الدین کیایی، دستیار اول کارگردان: فراز داودی، برنامه ریز: درنا مدنی، دستیار اول فیلمبردار: محمد عزت خواه، جلوه های ویژه بصری: وحید قطبی زاده، طراح بدلکاری: ارشا اقدسی، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، امیر روزبهانی، منشی صحنه: غزل رشیدی، مستند پشت صحنه: پویان بحق، عکاس: هلیا رضایی، مشاور رسانه ای: آریان امیرخان، مدیر تولید: محمدحسن نجم، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، سرمایه گذاران: رضا رخشان، گلرنگ رسانه، ابوالحسن داودی، پخش: فیلمیران.

رضا عطاران، جواد عزتی، سارا بهرامی، مهران احمدی، لاله اسکندری ، سعید امیرسلیمانی، شهره لرستانی، امید روحانی، سپند امیرسلیمانی، امیر مهدی ژوله، سینا رازانی، حسین سلیمانی، محمد نادری، علی عامل هاشمی، علی صالحی، نعیمه نظام دوست، بهرام ابراهیمی، ارشا اقدسی، شهین تسلیمی، حمیدرضا فلاحی، علی یعقوبی، فرید شهریاری، امیر صادقی، اشکان منصوری، منصور نوری، حسین حسینیان، مهدی جعفری، مبین رستگار، غلام میرزایی، پیام زمانی بازیگران این اثر سینمایی هستند.