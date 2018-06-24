معرفی برنامه های تیرماه رادیو سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، چالشی به نام ایدز در رادیو سلامت بررسی می شود. ایدز یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اگر زود تشخیص داده شود می‌توان آن را خوب کنترل کرد و اگر هر فرد مبتلا به عفونت تحت درمان و مراقبت قرار بگیرد، می‌تواند وارد فاز نشود.

برنامه «نیم نگاه» کاری از گروه اجتماعی به تهیه کنندگی علی همایی و با اجرای لیلا علوی سوم تیر ماه با حضور دکتر مردانی متخصص عفونی و دکتر افسر کازرونی رییس اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت به بررسی چالش کنترل اجتماعی ایدز می پردازد.

نبرد رادیو سلامت با سلاح های شیمیایی و میکروبی

برنامه «نیم نگاه» کاری از گروه بهداشت و تندرستی به تهیه کنندگی علی همایی و با اجرای لیلا علوی هشتم تیر ماه به مناسبت روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی به بررسی این موضوع و اثرات مخرب آن بر سلامت جسمی و روانی افراد می پردازد.

ماجرای سرمایه ای که از دست رفت

تمام هزینه‌های ما برای کشاورزی و صنعت و غیره در یک واژه تمام می‌شود و آن‌ هم آب است. برنامه «افق روشن» کاری از گروه اجتماعی با اجرای فاطمه شهبازی چهارم تیر ماه با حضور اصغر رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی به بررسی علل هدر رفت آب در حوزه کشاورزی می پردازد.

عفونت های گوش و روش های پیشگیری از آن

عفونت گوش به‌ علت عفونت‌های باکتریایی یا ویروسی‌ِ اثرگذار روی گوش میانی (قسمت‌هایی از گوش که در پشت پرده‌ی گوش قرار دارند) بروز می‌کند.

برنامه «فراسو» کاری از گروه بهداشت و تندرستی به تهیه کنندگی مرتضی میلانی و با اجرای لیلا علوی چهارم تیر ماه با حضور دکتر برقعی متخصص گوش و حلق و بینی با توجه به شروع فصل شنا و نیاز به افزایش آگاهی در مورد علایم عفونت گوش و روش های پیشگیری از آن مطالبی را بیان می کند.