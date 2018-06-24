به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مراسم اعطای بیست و پنجمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار یزدی برای زبان فارسی و وحدت ملی با حضور آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، از متولیان بنیاد دکتر افشار، ژاله آموزگار، حسن انوری، امید طبیب‌زاده و غلامعلی حداد عادل در بنیاد موقوفات افشار برگزار شد.

در این مراسم جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار یزدی که شامل یک لوح، یک نشان و یک قالی دستباف نائین زیور یافته به نام دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوسته و مدیرگروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، تقدیم وی شد.

سال گذشته این جایزه به «ژیلبر لازار» ایران‌شناس نامدار فرانسوی رسیده بود و سال قبل از آن هم به شاعر پرآوازه ایرانی، امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) اعطاا شده بود. از دیگر دانشمندانی که تاکنون این جایزه را دریافت کرده‌اند، می‌توان به ریچارد فرای، شارل‌هانری دو فوشه کور، برت فراگنر، آنجلو میکله پیه مونتسه، سیدمحمد دبیرسیاقی، غلامحسین یوسفی، منوچهر ستوده و عبدالحسین زرین‌کوب اشاره کرد.

اعضای هیات گزینش کتاب و جایزه دکتر محمود افشار عبارتند از: دکترسیدمصطفی محقق داماد، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر جلال خالقی‌مطلق، دکتر محمود امیدسالار، دکتر فتح الله مجتبایی، دکتر حسن انوری و کاوه بیات.