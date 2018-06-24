«مهر» ۱۵ ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال ۸۱ بود که تلاش‌ها برای تولد رسانه‌ای تازه، ‌ به بار نشست و خبری کوتاه به صورت آزمایشی و با مطلع «به گزارش خبرگزاری مهر» در فضای مجازی منتشر شد.

تیتر این خبر که درست در روز ۱۸ اسفندماه ۸۱ در تحریریه خبرگزاری مهر به ثبت رسید و منتشر شد، این بود: «ورود داروهای کدئین دار به کشورهای حوزه خلیج فارس ممنوع است»؛ خبری که سنگ اول بنای رسانه‌ای بود که پس از یک دهه حالا تبدیل به رسانه‌ای تمام عیار شده است. در روزهای باقی مانده تا پایان سال ۸۱ هم تنها ۶ خبر دیگر به صورت آزمایشی روی خروجی مهر رفت و این آمار یک ماه بعد در پایان فروردین ۸۲ به ۷۳ خبر رسید.

خبرگزاری مهر اگرچه در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۸۲ مطابق با ۱۷ ربیع الاول سالروز ولادت رسول گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) به صورت آزمایشی، روی شبکه اینترنت قرار گرفت اما در تیرماه ۸۳ و همزمان با روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی که مصادف با سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ بود، با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و با مدیرعاملی پرویز اسماعیلی فعالیتش رسمیت پیدا کرد.

همزمان با بهار طبیعت در سال ۱۳۸۳ نیز، خبرگزاری مهر در اقدامی نو و جهت استفاده هر چه سریعتر و آسانتر مطبوعات کشور، نخستین تلکس خبری فارسی کشور را در شبکه جهانی اینترنت به نام تلکس اینترنتی مهر با آدرس www.mehrnews.ir راه‌اندازی کرد.

خبرگزاری مهر که از آغاز به دو زبان فارسی و انگلیسی اخبار خود را مخابره می‌کرد، بخش عربی خود را هم در ۱۴ دی ماه همان سال و همزمان با میلاد امام رضا (ع) فعال کرد تا جدیت خود برای ارتباط با مخاطبان جهانی را از همان گام‌های ابتدایی اثبات کند.

خبرگزاری مهر که با بیش از یک دهه فعالیت مستمر در حال حاضر در برخی شهرهای اروپا، آمریکای جنوبی، ترکیه، شرق آسیا و در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نمایندگان مرتبط خبری دارد، در راستای فعالیت‌های بین‌المللی خود به عنوان چهلمین عضو رسمی اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه «اوآنا» در سیزدهمین نشست عمومی این اتحادیه پذیرفته شد.

بعد از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته اجرائی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه آذر ماه ۸۶ در جاکارتا اعضای این گروه ضمن بررسی مصوبات اجلاس در تهران، درخواست عضویت خبرگزاری مهر را نیز مورد بررسی قرار دادند و موافقت خود را با پیوستن مهر به عنوان چهلمین عضو «اوآنا» اعلام کردند و این خبرگزاری توانسته در همین مدت کوتاه نقشی فعال در آن سازمان ایفاد کند.

جایگاه ویژه مالزی در جهان اسلام و همچنین اتحادیه های منطقه ای و جهانی نظیر گروه غیر متعهدها، گروه ۷۷، منطقه اقتصادی آ سه آن و همچنین مرکزیت در منطقه ای با جمعیت حدود ۴۰۰ میلیون مالایی مسلمان ضرورت ارتباط و اطلاع رسانی متقابل را برای تفاهم متقابل و حداکثر سازی منافع دو ملت اجتناب ناپذیر کرده بود؛ خبرگزاری مهر همچنین در سال ۲۰۰۹ میزبان سی و یکمین اجلاس هیئت اجرائی اوآنا و پنجمین اجلاس گروه کارشناسی فنی در تهران شد و مبتکر تهیه پرچم اوآنا برای اولین بار بود.

خبرگزاری مهر بعدها و در کنفرانس‌های مهم بین المللی همچون: المپیک رسانه‌ها (چین ۲۰۰۹)، نشست سران اوآنا (کره جنوبی ۲۰۱۰)، نشست کمیته اجرائی اوآنا (استانبول ۲۰۱۰)، و میهمان ویژه سومین کنگره جهانی خبرگزاری‌ها (آرژانتین ۲۰۱۰) حضور فعال داشته است.

نظر به حضور بین‌المللی، امروز خبرگزاری مهر با شش زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، اردو، آلمانی به مرجعی قابل اعتمادی برای رسانه‌های معتبر دنیا تبدیل شده و رسانه‌های مختلف خارجی ضمن اعلام آمادگی برای ایجاد دفاتر نمایندگی در منطقه مورد نظر، برای تبادل اخبار و انعکاس وقایع مهم خبری دو کشور اقدام به امضاء تفاهم نامه همکاری با خبرگزاری مهر کرده اند.

در حال حاضر خبرگزاری‌های جیهان از ترکیه، سانا از سوریه، کیو دو از ژاپن، ای‌پی‌پی از پاکستان، شین هوا از چین، آوا از افغانستان، مونتسامه از مغولستان، یونهاپ از کره جنوبی، برناما از مالزی، آنتارا از اندونزی، پی‌تی‌آی از هند، وی‌ان‌ای از ویتنام، پی‌آی‌ان از فیلیپین، پرنسا لاتینا از کوبا، ای‌اف‌ای از اسپانیا و نیوزیانا از زیمبابوه برخی از رسانه‌های مطرح جهان هستند که با «مهر» ارتباط رسانه‌ای فعال دارند.

ارائه یک کار خبری حرفه ای و تخصصی با تاکید بر اصول سرعت، صحت و دقت، پرهیز از منفی گرایی، گسترش فضای تفاهم و پیشرفت و بیان دستاوردهای انقلاب، زمینه سازی گسترش فرهنگ اسلامی اطلاع رسانی را بر محور مصالح و منافع ملی استوار خواهد ساخت. علاوه‌ بر این اصول و قواعد، خبرگزاری «مهر» از نظر سخت‌افزاری هم همواره توجه به الزامات فعالیت در فضای رسانه‌ای نوین را مدنظر داشته و سعی در «به روز ماندن» داشته و دارد.