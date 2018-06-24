ناصر کشاورز سری دوم «وگی ورجه» را ترجمه و منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۱۲ جلدی «وَگی ورجه» بر اساس داستان‌های جاناتان لاندن، شاعر و نویسنده آمریکایی و توسط ناصر کشاورز سروده شده؛ این مجموعه که با تصویرهای فرانک رمیکه ویچ همراه است از سوی نشر افق برای گروه سنی «الف و ب» منتشر شده است.

کشاورز این بار هم مثل مجموعه‌ دوازده جلدی و پرفروش «می‌می‌نی» با شعرهایی شاد به سراغ کوچولوها و البته بزرگ‌ترها رفته است. «وگی ورجه» وروجک و بامزه به کوچولوها نشان می‌دهد که مشکل برای همه است و حتی قورباغه‌ها هم در زندگی‌شان مشکلاتی دارند. در هر کدام از جلدهای این مجموعه ماجرای خاصی برای وگی ورجه رخ می‌دهد.

«وَگی می‌ره مدرسه خیلی هم کم‌حواسه»، «وَگی یک شب که خوابید توی خواب دوچرخه دید»، «وَگی همبازی می‌خواد خواهرش دنیا می‌آد»، «وَگی دکتر نمی‌ره هِی بهونه می‌گیره»، «وَگی ورجه باهوشه می‌دونه چی بپوشه!» و «وَگی تو رختخوابه دوست نداره بخوابه» عنوان ۶ جلد نخست این مجموعه ۱۲ جلدی است که سال گذشته از سوی انتشارات افق منتشر شده بود.



سری دوم این مجموعه نیز شامل ۶ جلد با عنوان‌های «وگی ساخت خونه‌ای خوب با میخ و اره وچوب»، ‌ «وگی فوتبال بلده توی بازی گل زده»، «وگی تنها با خودش تو روز تولدش»، «وگی و بابا و مامان شام می‌رن به رستوران»، «وگی امشب تو خونه دوست نداره بمونه» و «وگی رفته مهمونی اردوی تابستونی» است. در هر کتاب وگی کار جدیدی انجام می‌دهد و به صورت غیر مستقیم پیامی را به مخاطب منتقل می‌کند.

بخش کودک و نوجوان انتشارات افق، سری دوم مجموعه ۱۲ جلدی «وَگی ورجه» را با شمارگان سه هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال برای هرجلد منتشر کرده است.