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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

در خرداد ماه امسال؛

۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد/رشد ۱۱.۲ درصدی مصرف

۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد/رشد ۱۱.۲ درصدی مصرف

مجموع مصرف بنزین در خرداد ماه امسال با میانگین مصرف روزانه ۸۳.۶ میلیون لیتر، به بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در خردادماه امسال را بیش از ۸۳ میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه نفت‌گاز در همین مدت را بیش از ۶۸ میلیون لیتر اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، میانگین مصرف روزانه بنزین در خردادماه، ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود که این رقم در مدت مشابه پارسال ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر اعلام شده و رشد ۱۱.۲ درصدی را در این مدت به همراه داشته است.

از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، به طور میانگین روزانه ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف شده که در مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری مدت مشابه پارسال، ۱۰ درصد رشد داشته است.

میزان مصرف نفت‌گاز غیر نیروگاهی در خردادماه امسال، ۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون لیتر اعلام شده و در مدت ذکر شده روزانه به طور میانگین، ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است. این رقم در مدت مشابه پارسال، ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده که بیانگر کاهش ۰,۸ درصدی در مصرف این فرآورده است.

از ابتدای سال تا پایان خردادماه، روزانه به طور میانگین ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت‌گاز مصرف شده که این رقم در مدت مشابه پارسال، ۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بوده و بیانگر رشد ۵.۲ درصدی مصرف گازوئیل است.

کد مطلب 4329265

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