به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین شریف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به حجم بالای سفر به این استان اظهار کرد: در ایام نوروز حدود ۵۰ میلیون تردد در مازندران ثبت می‌شود و مدیریت چنین جمعیت شناوری با ظرفیت موجود انتظامی، کار بسیار سنگینی است.

وی افزود: مازندران جمعیتی حدود سه میلیون نفر دارد، اما در ایام مختلف سال به‌ویژه تعطیلات، جمعیت شناور استان چندین برابر می‌شود و در چنین شرایطی پلیس باید علاوه بر تأمین امنیت، پاسخگوی نیازهای انتظامی، ترافیکی و اجتماعی مسافران و شهروندان باشد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه افزایش جمعیت شناور، مسائل و آسیب‌های مختلفی را نیز به همراه دارد، گفت: در کنار حضور خانواده‌ها و گردشگران، افرادی نیز ممکن است از ازدحام جمعیت برای ارتکاب سرقت و سایر جرائم استفاده کنند و پلیس باید برای پیشگیری و مقابله با این موارد آمادگی داشته باشد.

شریف‌پور ادامه داد: ورود مواد مخدر و مشروبات الکلی، بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی، ایجاد مزاحمت و رفتارهای خارج از چارچوب‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که در مدیریت جمعیت شناور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت تنها وظیفه پلیس نیست، اظهار داشت: رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و سایر نهادهای مسئول نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارند و باید در کنار پلیس برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی تلاش کنند.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به برخی حوادث سواحل نیز گفت: در موضوع نجات افراد در دریا، نباید همه مسئولیت‌ها متوجه پلیس باشد؛ دستگاه‌های متولی نجات غریق و مدیریت سواحل باید از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لازم برخوردار باشند تا بتوانند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهند.

شریف‌پور همچنین بر ضرورت توجه جدی به مسائل زیست‌محیطی سواحل تأکید کرد و افزود: مدیریت پسماند، جلوگیری از ورود فاضلاب و زباله به دریا و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری و اقامتی، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های مرتبط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و طرح‌های مرتبط با عفاف و حجاب گفت: پلیس در اجرای مأموریت‌های مختلف همواره یکی از دستگاه‌های میدان‌دار بوده است، اما برای اجرای مؤثر طرح‌های اجتماعی، همکاری و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول ضروری است.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران تصریح کرد: برخی طرح‌ها و موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در مراحل مختلف قانون‌گذاری و اجرا با موانعی مواجه شده‌اند و برای عملیاتی شدن آنها، باید فرآیند قانونی، تصویب و ابلاغ مربوطه به‌صورت کامل طی شود.

شریف‌پور با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: پلیس از متن جامعه و در کنار مردم است و کارکنان انتظامی نیز همچون سایر شهروندان در جامعه زندگی می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود موضوع امنیت و آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یک مسئولیت مشترک میان مردم، پلیس و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی دیده شود.

وی افزود: مطالبه پلیس از رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی این است که در کنار انعکاس اقدامات انتظامی، وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مدیریت سواحل، گردشگری و ارتقای فرهنگ عمومی نیز برای مردم تبیین شود.

رئیس ستاد هفته انتظامی مازندران در پایان بر ضرورت تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت، امداد، نجات، گردشگری و محیط زیست تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای حضور مسافران در مازندران، مدیریت مطلوب این شرایط نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.