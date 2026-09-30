یک تن پسماند ویژه درمانی در قدس برای امحای اصولی منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال یک تن پسماند ویژه حاصل از فعالیت یک واحد درمانی این شهرستان به مرکز مجاز امحاء با نظارت کارشناسان محیط زیست خبر داد.

مدیریان با اشاره به این اقدام اظهار کرد: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای ویژه، یک تن پسماند ویژه حاصل از فعالیت یک واحد درمانی، پس از طی مراحل قانونی و با نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست شهرستان قدس با حضور در محل بارگیری، بر فرآیند بارگیری و انتقال پسماندها نظارت کردند تا ضوابط و مقررات زیست‌محیطی رعایت شده و از انتشار هرگونه آلودگی در زمان بارگیری و جابه‌جایی جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماند بیان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان پسماند است.

مدیریان ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور، تمامی نقل‌وانتقالات پسماند به مراکز مجاز امحاء بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند پس از ثبت اطلاعات در سامانه و بررسی نوع و میزان پسماند، تحت نظارت ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد انجام می‌شود.